Der Basler Schwabe Verlag schliesst auf Mitte Mai 2018 seine Buchhandlung «Das Narrenschiff» in der Steinentorstrasse. Dies teilte der Verlag am Donnerstag in einer Mitteilung mit. «Das Narrenschiff» wurde 1976 gegründet und gehört seit Anfang des Jahres 2000 zur Schwabe AG.