Basler Club «Sexueller Übergriff nicht ernst genommen»: Transfrau stellt Sicherheitspersonal der «Balz» an den Pranger In einem Instagram-Video wirft die Baslerin Zayrah David dem Lokal vor, queerfeindlich zu sein. Sicherheitspersonal und Türsteher hätten sie vor anderen Partygängern böswillig als Transfrau geoutet. Der Club zeigt sich betroffen und kündigt eine Aussprache an.

Obschon sich die «Balz» öffentlich als LGBTQ-freundlich bezeichnet, sollen ihre Mitarbeitenden eine Transfrau wiederholt schikaniert haben. Roland Schmid

Der Übergriff sei in der Warteschlange vor dem Balz-Club passiert, als sich zwei Männer mit ihr und ihrer Kollegin als Begleitung bessere Chancen erhofften, Eintritt zu erhalten. «Ihr wisst schon, dass die beiden biologisch gesehen Männer sind», habe der Türsteher gesagt – sodass es alle hören konnten.

Dies ist nur einer der Vorfälle, von denen die Basler Transfrau Zayrah David am vergangenen Sonntag in einem zwölfminütigen Video auf Instagram erzählt. Security-Mitarbeiter und Türsteher im Club in der Grossbasler Innenstadt hätten sie wiederholt böswillig als Transfrau geoutet.

Sicherheitspersonal soll sexuellen Übergriff nicht ernst genommen haben

Und: Als sie sich wegen massiver sexueller Übergriffe an einen Security-Mitarbeiter gewendet habe, sei sie mit den Worten «Ich kenne dich. Komm klar damit» abgewimmelt worden. Es habe sich so angefühlt, als ob er habe sagen wollen: «Du hast eh immer irgendwelche Typen am Start, also bist du selbst Schuld», beschreibt die junge Baslerin die Situation im Video. Auf Anfrage sagt sie:

«Von einem Club, der sich als LGBTQ-freundlich ausgibt, finde ich so ein queer- und frauenfeindliches Verhalten umso schlimmer.»

Dass sie von verschiedenen «Balz»-Mitarbeitenden immer wieder angegangen worden sei, habe das Fass zum Überlaufen gebracht und sie habe sich entschieden, alles publik zu machen. In den sozialen Medien führt die junge Baslerin ein Tagebuch über ihre Transition, redet offen über ihren Körper und die Anfeindungen, die sie erlebt.

Club will den Vorfällen auf den Grund gehen

Der Club reagierte wenige Stunden, nachdem Zayrah David das Video publizierte, ebenfalls auf Instagram mit einer Stellungnahme. Man nehme die Vorwürfe sehr ernst und sei daran, den Fall aufzuarbeiten. Dies bestätigt Claudio Rudin, Mitinhaber der «Balz», auf Anfrage.

Er hoffe sehr, dass es nicht zu den beschriebenen Reaktionen von Seiten seiner Mitarbeitenden gekommen sei, denn «es widerspricht unseren Werten komplett». Diese seien: Alle sind willkommen, alle sind gleichwertig – auch die LGBTQ-Community.

Security-Mitarbeiter von externer Firma sollen befragt werden

Durch regelmässige Schulungen seien die Mitarbeitenden sensibilisiert und wüssten auch, wie sie sich bei einer Meldung von sexueller Belästigung zu verhalten hätten. Die Sicherheitsleute stelle eine externe Firma. «Aber sie agieren natürlich in unserem Namen», erklärt Rudin.

Man werde nun angesichts der Anschuldigungen das Gespräch suchen und ihre Sichtweise abholen. Falls es zu Verfehlungen gekommen ist, sei er sicher, dass sie sich entschuldigen würden. Auch mit Zayrah David – die man kenne, da sie oft in der «Balz» sei – habe der Club ein Gespräch vereinbart. Rudin hofft, dass sich die Aussagen beider Seiten decken werden.