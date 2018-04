Bedauernswerter Mittelständler

Doch man muss nachsichtig sein mit dem geplagten Mittelständler. Er muss ja nur noch zahlen, zahlen, zahlen. Sein Leben ist eine einzige, endlose Rechnung. Die Zahnpasta, der Badieintritt. Alles kostet. Wem kann man da verübeln, dass er nicht auch noch Geld hinblättern will für einen Plastiksack, mit dem er weder Schwimmen gehen noch sich die Zähne putzen kann?

Rechnen Sie aus: Eine Einzelperson, die einen kleinen Bebbisagg pro Woche bräuchte, spart 62 Franken! Im Jahr! Damit kann sie acht Mal ins marode Joggeli schwimmen gehen oder sich gleich viele Elmexen kaufen. Und was sie erst spart, wenn sie die Säckli nicht für fünf Rappen kauft, sondern unschuldigen Hundehaltern vor der Nase wegschnappt – da bleibt einem die Luft weg! Der reinste Geldsegen!

160 Stutz und kein Schweineohr

Aber genau da hört der Spass auf. Wir Hundehalter sind nämlich die Leidtragenden dieser Wohlstandsverwahrlosung. Wir zahlen in Basel 160 Franken (21 Joggelieintritte oder Elmexen) im Jahr. Dafür, dass wir einen Hund halten. In diesen 160 Franken enthalten sind – Kacksäcke. Und sonst nichts.

Hunde dürfen nicht in Parks und müssen praktisch überall an der Leine geführt werden. Nie kommt ein netter Regierungsrat vorbei und schenkt einem einen Sack Trockenfutter, einen Impfgutschein oder ein Schweineohr. Nein, die 160 Franken gehen für Kacke drauf. Rechnen Sie mal aus: Ein Hund, der sich drei Mal pro Tag versäubert, wie es tiergenderisch heisst, braucht fast 1100 Säckli im Jahr. Würde ein Säckli fünf Rappen kosten, kämen wir auf 55 Franken im Jahr. Dämmert es?

Und jetzt kommen Sie mir nicht mit den schwarzen Schafen unter den Hundehaltern, die sich nie bücken. Die klammern wir aus, genauso wie die konsequenten Bebbisagg-Nutzer. Wir lassen vorerst auch unerwähnt, dass der Liestaler per se ein grundehrlicher Mensch ist. Denn dort gibt es das Problem nicht. Aber alles zu seiner Zeit.

Wir Hundehalter würden also 105 Franken sparen, würden wir von der Hundesteuer befreit und stattdessen Geld in die Sackkasse der Migros speisen. Mit diesen 105 Franken könnten wir im «Fressnapf» shoppen, bis uns die Schweineohren flattern und blieben ausserdem von angewiderten Blicken verschont, wenn wir gelbe Kacksäcke mit uns herumschleppen. Wer sieht einem Migros-Säckli (die sind nicht mehr transparent!) schon an, ob Kacke oder eine Elmex-Tube drin ist?

Entwicklungshilfe für Baselland

Die Lösung liegt auf der Hand: Alle Hundekacke-Säckli-Missbraucher zahlen 160 Franken Steuern im Jahr, wir Hundebesitzer zahlen gar nix. Abfallsünder dürfen fortan so viel ranzige Butter und Zahnpasta in «Robidog»-Säcke schmieren, wie sie wollen, ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Eine Win-win-Situation, wie sie Basel seit Jahren oder noch gar nie erlebt hat.

Schöner Nebeneffekt: Eva Herzog darf mit einem zusätzlichen Überschuss glänzen, denn es gibt sicher mehr Abfallsünder als die 4800 Hunde im Kanton. Was aber tut sie mit dem Geld? Am einfachsten wäre es, die Regierung würde es den Baselbietern schenken. Die armen Kerle in Liestal sind eh pleite und eine Win-win-Steuer liegt in weiter Ferne: Hundehalter zahlen weniger als die Hälfte, Abfallsünder gibt es nicht. Was für eine Kacke!