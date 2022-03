Basler Fasnacht 2022 E Hampfle Zeedel: Die besten Verse und die polarisierendsten Themen Die Zeedeldichterinnen und -dichter haben einiges verarbeitet. Unter anderem, dass die Fasnacht zweimal abgesagt wurde. Eine erste Auswahl.

Zeedel der diesjährigen Fasnacht. Kenneth Nars

Einige dieser Zeedel dürften ­relativ kurzfristig gedichtet worden sein – oder zumindest unter der bis im Januar herrschenden Unsicherheit, ob die Fasnacht überhaupt durchgeführt werden kann. Die Stammclique der Olymper blickt zurück:

Lääri Stroosse – s isch alles zue

S herrscht in dr Stadt

e gschpängschtisch Rueh

Me isch elai, kai Mensch kasch gsee

Wie an de Spil vom EHC

E Virus syg

durch d Mensche drunge

Das dunggt is Basler bsunders glunge

Will zBasel sorgt s isch kuum zum fasse

E Virus als fir volli Gasse.

Jetzt wird wieder aufs Gaspedal gedrückt. Die J. B.-Clique Santihans freut sich:

Ändlig deerfe d Naare uuse, fertig isch mit Covid-Pfuuse! D Frau Fasnacht het jetzt wiider d Macht drey Daag lang und bis dief in d Nacht, wird d JB zaige, was si kenne, wär si sind und wie si brenne. Fyrs Beschte wos do z Basel git: Denn z Basel isch jetzt Fasnachtszyt.

Dr Frielig kunnt bestimmt, ­finden die Unverwieschtlige Schnooggekerzli.

D Meeerzegleggli blie im Jänner

und das frait nit numme d Männer

sondern d Fraue und ersch rächt

alli Lyt vom dritte Gschlächt.

Gendergrächt darfsch zämme lache

und im Meerze Fasnacht mache.

Eine (O)mikro(n)-Fasnacht ­machen die Rhyschnogge. Sie ­liegen im Fasnachtsfieber. Und der Zeedel sind drei QR-Codes – das Zertifikat lässt grüssen. Fast auf jedem Zeedel finden sich Verse oder Anspielungen auf die Pandemie und die doch eher seltsamen Auswüchse wie die Freiheitstrychler. Bei der Jungen Garde der Rhygwäggi ist zu lesen:

D Wüsseschaft schafft gwüssehaft

nur schaad isch, ass sy s doch nit schafft,

die Covidiote z überzüge

ass si besser sotte schwyge.

Zur Sprache kommt der Vorschriften-Wirrwarr, der die Fasnacht schlecht planbar macht. Die Alte Stainlemer, Alti Garde:

Soll me jetzt e Sujet sueche?

Kaa me d Baiz fir d Fasnacht bueche?

Loont sich das, e Lampe z moole?

Duet sich s Volgg bis denn erhoole?

Ebs wigglig au e Fasnacht git

jä s Comité bestimmt das nit…

Die Zeedeldichterinnen und -dichter führen auch die Genderdiskussion ganz ordentlich und nicht zu zimperlich. Gerne würde der Rhyschnoogg (oder isch es emänd e Rhyschnöö­gene?) dem Pierrot ...

... e Briefli schryybe.

Doch s Schryybe suscht,

das losst me blyybe;

Denn s grootet lyycht,

wie s freie Schwätze,

Doo und deert in d Häls, die lätze

Belaidigt sinn denn Maa und Frau

Un alles zwüscheduuren au:

Drnoo entstoot, was niemerts witt

E riisegrosse Sturm voll Shit.

Wie gail s doch wär,

wenn statt binär,

Sii oder Äär, divärs me wär;

Denn kennt men ändlig,

dasch nit glooge,

Hyroote unterm Rägebooge.

Und speeter, wenns aim duet verlaide,

Sich offiziell au losse schaide.

Auf Regenbogenpapier kommen die Ewige Opti-Mischte (Alte Garde) daher, wo Folgendes zu lesen ist:

Männgmoool deerf au e Frau e Wyybli meege

und s nimmt sich au e Maa zem Maa.

Do hämmer alli jo au nyt dergeege.

Will me jo, wär me mecht, au gäärn deerf haa.

…

Bim Homo Sapiens syyne Art-Verwandte

gits nämmlig näbem Wyybli und em Maa

uff einmool soon e Huffe Variante

dass me beraits si fascht nimm zelle kaa.

Ja, wie ist das nur, mit der Natur? «Gits no Arte in dym Garte?» fragen die Abverheite:

Wenn d Käfer fähle,

d Würm und d Mugge

hänn bald au d Vögel

nümm vyl z schlugge

Es findet au die flyssigscht Mueter

Für ihri Junge fascht kai Fueter.

Wenn d das kapiert hesch, kasch begriffe

Dass d numme sälten ai hörsch pfyffe.

…

fascht immer isch dr Mensch dr Grund

für dä verheerend Arteschwund.

Dängg nur emol ans Glyphosat

Und anderi Killerpräprat.

An d Drybhuusgas, wo mir verdampfe,

Ans Flaisch wo mir dagdäglig mampfe.