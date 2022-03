Basler Fasnacht 2022 Rinderwahn, Affentheater und Djokowitziges: Die Themen fehlen den Schnitzelbänklern nicht Bezüglich Themenvielfalt musste dieses Jahr niemand in Verlegenheit geraten. Unvermeidlich ist auch die Pandemie dabei.

Wir wissen es alle, es ist unvermeidlich: Das Thema Covid ist auch im Schnitzelbankgeschäft pandemisch. Logisch. Es ist facettenreich, nicht frei von kritischen Momenten, Absurditäten und teilweise abstrusen Reaktionen von sonst vielleicht eher stillen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Plötzlich lernen wir das griechische Alphabet. Der Buchstaben G bekommt neue Bedeutung. Jeder Depp weiss jetzt, was ein QR-Code ist. Und wir haben gelernt: Abstand halten ist sehr wichtig. Wohlan denn!

Der Bäffzgi von der Verainigty Schnitzelbängg Gsellschaft (VSG):

Mi Maa nimmt s gnau mit em Abstand yyhalte

aber är ibertrybts mänggmol – mi Alte

vor Allem wenn är zem Byyspiil uff s Hyysli goot

und bim brinzle e Meter fuffzig vor dr Schissle stoot.

Eine wunderbare Zielscheibe sind die glockenschwingenden Urschweizer, die sich gezwungen sehen, die Schweiz zu retten. Danke, Trychler!

Der Landschäftler Heiri (Schnitzelbank-Comité, SC) läuft auch hier zu Hochform auf:

S Veterinääramt het mr gschriibe,

y sell my drvoor hiete,

myni schööne, groosse Glogge

de Freihäitstryychler z vermiete.

Sy häige uusegfunde, drum syg s wichtig,

dass me mahn:

Uf de Glooge häigi s noch em Tryychle

Spuure vo Rinderwahn.

D Brunzguttere (SC) rezykliert elegant einen Vorjahresvers:

D Frau Meier drüllt im Gundeli

e Rundeli mit em Hundeli.

Hütt het sy ihrem Hundeli

e Glogge umebundeli ...

So duet s Hundeli im Gundeli

sy Rächt uff Freihäit kundeli.

Die Dootebainli (SC) haben Empfehlungen bereit:

Corona git s nid, und falls doch,

denn nimm im Fall

eHampfle Globuli,

und sitz näb zwai Grischdall.

Daas rainigt d Aura,

kaa vor beese Wälle schitze

Nur geg di Dummhait

duet das Zyyg halt gaar nyt nitze.

Covid und Sport: Ein Tennis-Ass hat sich in Australien in die Nesseln gesetzt. Und ist damit eines der beliebtesten Themen der Bänggler. Hier eine Auswahlsendung – Danke, Djoky! D Dreydaagesfliege (SC):

Wenn d mainsch du haigsch und sygsch dr Grööscht

und schlicht dr blutti Waan,

wenn d mainsch du sygsch e Sunne

in der aigne Umlaufbaan,

wenn d mainsch du bruuchsch kai Aastand

und vo Regle hesch kai Schimmer,

jä denne gseesch z Auschtralie

beschtefalls e Hotelzimmer.

Drey Daags Fliege.

D Emigrante, Basler Schnitzelbangg Gsellschaft (BSG):

Hii und häär mit ganz viil Drugg,

är schloot uff – und sie schlöön zrugg.

Bi däm Spiel, es isch «No Wonder»

goht dr Djokovic «Down Under».

D Wanderratte (SC):

Zerscht isch är vonere wilde Horde

ane Holzkryz gnaaglet worde,

drufaabe hän sy däm arme Gnoche

no die hailigy Lanze in Ranze gstoche,

denn hett er sy Doornekrone abzooge,

und isch beleidigt heim uff Serbie gflooge.

Da haben wir es hierzulande mit unserem flotten Federer schon besser. Nur etwas sollte er nicht tun… D Gasladärne (SC) findet:

E sone Tenniskarriere die isch toll. Do frogt der Roger

was är noochhär mache soll.

Was Du au mache willsch, es wird Dir sicher glinge.

Aber syg so guet, verschoon ys mit em Singe!

Gasladärne.

Die Wanderratte wagt einen Vorschlag:

Will mir jedesmool wenn dr Roger singt,

e Blombe uss dr Schnuure springt,

my Hund verzwyflet um s Lääbe ringt

und dr Hamschter sich im Rad umbringt,

han y dänggt, me kennt doch dä Globi jetze,

im Baselbiet geegene Wolf ysetze.

Danke, Ratte, Danke RF! Wenn wir schon bei den lieben Tierlein sind: Die Primatenintiative gab zu Spekulationen Anlass. Schnabsbagge (VSG):

Ych bi jetzt neu kantonale Primate-Beuffdraite – ouh,

hän die Freud im Zolli,

ych tritt fir d Rächt vo däne Tierli yy

und ha d’Verantwortig – die volli!

Jetzt hett dr Grossi Root zuesätzlich –

ych ha s geschter de Affe verzellt,

mir au no grad d BVB-Verwaltig unterstellt.

Babberlababb (BSG):

Ich dörf jo wyter an de Tierli umeschniide

Dr Mensch isch wichtiger, das Tier, das muess halt liide

Doch uff em Seziertisch seit mir s Säuli plötzlich: «Au!»

Y frog mi langsam, wer vo uns zwei isch jetzt d Sau.

D Laggaffe (BSG):

Bi uns im Affehuus, gohts ruppig zue und här,

e Affegschei, s fliegt Kot und s isch vulgär,

nach de Grundrecht, duet nur no s Stimmrecht fähle,

und s würde au die Affe dr Eric Weber wähle.

Aff sei Dank! – Eine weitere Polit-Volte vom ­Blageeri (VSG):

Fyr d Affe im Zolli bruchts schintz Menscherächt

Mir wisse nitt isch das guet oder schlächt

Aigentligg sette si die Rächt bikoo

Im Roothuss hogge Esel und die hänn si schoo.

Ihr Genderlein kommet. Neben den Tierlein, lieb und bös, waren auch die Menschen ein Thema. Aber welche? Babberlababb (BSG):

Jä, guete Obe, liebi Schwoobe und Schwöbinne

Liebi Schwizer usse und au Schwizerinne

Ob häll, ob dunggel, ob vo do oder vom Usland

Do gits kei Gränze! Und falls doch, denn nur für Russland

Alli Schwule, Lesbe und Transgenderinne

Die gaaaaaaanz normale und au alli wo bitz spinne

Mir begriesse ganz korräggt all die Erwähnte

Nur hämmer leider so kei Zyt me für e Pointe.