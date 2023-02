Basler Fasnacht 2023 «Normal» und «grün»: So präsentieren sich die über 400 Formationen bei der Rückkehr des Cortège Das Basler Fasnachts-Comité stellte das Gesamtprogramm der «drey scheenste Dääg» bei der traditionellen Medienkonferenz vor. Einen Cortège wird es definitiv geben. Energiemangel, Stromsparen und Klimaschutz dominieren dieses Jahr thematisch.

Die Wägen durften 2019 ihr Unwesen wegen der Coronamassnahmen noch nicht wieder treiben. 2023 sind sie aber wieder dabei. Bild: Juri Junkov

Bis auf den Cortège ist fast alles möglich, hiess es noch letztes Jahr. 2023 aber gibt es auch ihn nach zweijähriger Pandemie-Pause wieder. Und mit ihm auch alles andere, das zur Basler Fasnacht gehört. Die Vorfreude ist gross. «Endlich konnten wir wieder eine normale Fasnacht planen», sagt Pia Inderbitzin, die Obfrau des Fasnachts-Comités, an der traditionellen Medienorientierung am Tag vor dem Drummeli-Start. Hier stellt das Comité das Gesamtprogramm der «drey scheenste Dääg» vor und händigt den Fasnachtsführer «Rädäbäng» aus.

Es seien etwas weniger Gruppierungen, die 2023 an der Fasnacht teilnehmen, 2019 waren es noch 55 mehr. Vor allem Tambouren- und Pfeiffergruppen sowie Chaisen pausierten in diesem Jahr, sagt Inderbitzin. Bei allen anderen seien es hingegen praktisch gleich viele Formationen. Beim Nachwuchs habe es sogar Zuwachs gegeben.

Klimaschutz und E-Chaise

«Die Sujets knüpfen dort an, wo sie 2019 aufgehört haben», sagt Inderbitzin. Es werde auch 2023 wieder eine grüne Fasnacht, angepasst an die Aktualität. Umweltthemen wie Energieknappheit, Stromsparen, Selbstversorgung, Pestizide, Veganismus und auch, dass der Atomstrom neu als clean gelte, griffen die Cliquen, Guggen und Bänke auf.

Und: Nach drei Jahren Wartezeit kommt 2023 auch eine E-Chaise zum Einsatz. Diese Chaise hat keine Rössli, dafür ein Steuerrad, erklärt Strassenfasnachts-Chef Patrice Cron. Es sei ein Pilotprojekt und werde nach der Fasnacht evaluiert. Besonders freut sich Cron auch wieder auf die Waggis-Wägen, die letztes Jahr pandemiebedingt noch nicht wieder mitmachen durften.

Traditionsgemäss werden die Chaisen von Pferden gezogen. Bild: Juri Junkov

Der Strassenfasnachts-Chef lüftet dann auch das Geheimnis der Cortège-Route. Überraschungen gibt es keine, denn bis auf eine kleine Änderung wegen des neuen Kreisels beim Kunstmuseum, bleibt die Route gleich wie bei der Durchführung der letzten regulären Fasnacht. Sie führt über die Innenstadt, Clara, Wettstein und Dalbe.

Überraschend ist, dass offenbar nicht von Anfang klar gewesen ist, dass es 2023 einen Cortège geben würde. Gemäss Cron sei 2022 die Fasnacht ohne bei den Aktiven auch sehr gut angekommen, weil es mehr Freiheit geboten habe als der geregelte Umzug.

Das ist die Route des Cortège 2023:

Grafik: Zvg

Man sei im Comité aber nach genauem Hinschauen trotzdem zum Schluss gekommen, dass der Cortège die beste Lösung ist. «Die Basler Fasnacht ist eine Sujetfasnacht, diese Sujets wollen präsentiert werden», sagt Cron. Über 400 Einheiten nehmen dieses Jahr am Cortège teil.

Man habe aber versucht, am Nachmittag mehr Flexibilität zu geben. Veränderungswünsche, was die Abmarschplanung angeht, seien berücksichtig worden. Nun wünscht sich Cron, dass sich alle möglichst an den Plan halten: «Es nimmt mich ‹schampar› Wunder, ob es keinen Stau geben würde, wenn sich alle daran halten würden.»

Ausser bei den Bänken geht es dem Nachwuchs blendend

Kathrin von Bidder vom Ressort Nachwuchs zieht eine positive Post-Corona-Bilanz: «Es geht dem Nachwuchs gut.» Während der Pandemie hätten vor allem die Jungen Garden besondere Anstrengungen unternehmen müssen, um ihre Mitglieder bei der Stange zu halten. Sie verweist denn auch auf den neuen Event auf dem Barfüsserplatz am Freitag und Samstag nach der Fasnacht, wo die Fasnacht vor allem fasnachtsfernen Familien nähergebracht werden wolle.

Weniger optimistisch sieht Edi Etter vom Schnitzelbank-Comité die Zukunft der Schnitzelbänke. Es fehlten vor allem junge Leute, die nachrücken. Und das trotz vielseitiger Rekrutierungsanstrengungen. Sonst aber freut sich Etter auf eine Fasnacht ohne Schutzkonzepte und Einschränkungen. 19 Lokale werden Comité-Bänke bespielen, darunter auch wieder das Schiff Rhystärn, das letztes Jahr zum ersten Mal Bänke empfing.

Die Guggen freuen sich derweil auf ihren Auftritt am Dienstagabend. Auch der kann wieder in gewohnter Form inklusive Sternmarsch und Konzerten auf dem Barfüsserplatz und dem Marktplatz stattfinden.