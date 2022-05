Basler Fasnacht Auch bei den Guggen und Wagencliquen stellt sich die Frage nach dem Nachwuchs Es gibt ein Problem mit fehlenden Nachzüglern, dieses wird aber als ein gesamtfasnächtliches gesehen. Als tragisch darf die Situation aber nicht beschrieben werden.

Junge auf den grossen Wagen sind momentan noch Zukunftsmusik. Kenneth Nars

Am Freitag und Samstag ging es in Basel ein weiteres Mal um den Fasnachtsnachwuchs: Nicht nur an der Ersten Lektion, die auf dem Barfüsserplatz stattfand, sondern auch am «Offizielle Bryysdrummle und -pfyffe», wo zum ersten Mal die Konkurrenz in der Kategorie «Binggis», also bei den ganz Kleinen, startete.

Was auffällt: Gefördert und gefordert wird der Nachwuchs ja schon, handeln tut es sich aber um denjenigen der Cliquen. Mit Ausnahme der Jungen Garde der Gugge-Myysli, die an der Ersten Lektion mit QR-Code und Flyern vertreten war, wurde nur um die trommelnden und pfeifenden Jungfasnächtlerinnen und -fasnächtler in spe geworben. Doch wie steht es eigentlich um die Nachwuchssituation der Guggen und Wagencliquen?

Die Frage nach der Existenz

«Ich würde die Situation nicht als tragisch bezeichnen», sagt Roger Borgeaud, Obmann der Wagen-IG. Bei den «Wägelern» laufe die Suche nach Neumitgliedern aber auch etwas anders ab, als bei einer Clique. Denn es werde viel spezifischer gesucht. «Am Ende ist es auch ganz klar eine Typfrage», sagt er.

Denn vor einer Aufnahme würde sich die Wagenclique überlegen, ob die Person auch passt. «Wir sind sehr kleine Gruppierungen. Da wird eine Person schon auch Mal länger beobachtet und man schaut, obs passt.» Im Endeffekt gehören ja nicht nur die drei Tage zu einem Vereinsjahr. «Wir bauen den Wagen zusammen und verbringen auch ansonsten Zeit miteinander», sagt er.

Erschwerend käme hinzu, dass die Gruppierungen um ihre eigene Existenz besorgt seien. «Und die erste Frage ist immer, wie viel man denn im Jahr als Neumitglied bezahlen müsse», sagt Borgeaud. Erst wenn diese Probleme aus der Welt sind, können sich die Wagencliquen Gedanken über den Nachwuchs machen. Was auch unterschätzt werde: «Heutzutage haben die Jungen mehr als ein Interesse.» Wenn sie nicht zu 100 Prozent dabei sind, könne auch nicht garantiert werden, ob es für alle Beteiligten passt.

Die Frage nach der Schnelllebigkeit

Ähnlich sieht es Patrick Müller, Obmann der Guggen IG. Er vermutet: «Die Welt ist mittlerweile so schnelllebig, die Interessen so vielseitig. Die Jungen legen sich nicht mehr nur auf ein Hobby fest.»

Auch der immer wie mehr fehlende Bezug der Jungen zu Fasnacht könnte ein Grund sein. Für Müller ist aber auch klar, dass dies nicht ein von den Guggen kreiertes Problem sei. «Wenn man die Resonanz am Sternmarsch und den Platzkonzerten sieht, merkt man das.» Viel mehr sieht er ein gesamtfasnächtliches Problem.

Und wie überall würden auch nicht alle Gruppierungen darunter leiden. «Wir bei den Stachelbeeri kennen diese Problematik nicht und haben genug Nachwuchs», sagt er. Ob eine Erste Lektion wie bei den Cliquen auch ein Thema sei? «Eine Überlegung wäre es sicher wert.» Doch alle Guggen dazu bewegen zu könne, gleiche einem Husarenstück, meint der Gugge-IG-Obmann. Ob er die Lösung des Problems kenne? «Wenn ich das wüsste, dann würden wir hier nicht mehr darüber sprechen.»