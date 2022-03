Basler Fasnacht Die Schweizer Spitzentambouren zu Gast in Basel: Auf der Gass mit den Chriesibuebe Nur die besten Tambouren können bei den Chriesibuebe mittrommeln. Die Fasnachtsclique holt in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen nach.

Die Chriesibuebe beim Nadelberg. Kenneth Nars

Bei den Chriesibuebe dürfen nur Männer mittrommeln, dafür solche aus der ganzen Schweiz. Entsprechend verschieden sind auch die Dialekte, die bei der Zusammenkunft der Fasnachtsclique am Mittwochnachmittag zu hören sind. Glarner, Walliser, Aargauer und Einzelne aus den beiden Basel sind mitunter dabei. Um 14 Uhr treffen sie sich im Restaurant Löwenzorn zu einem späten Mittagessen.

Bei den Chriesibuebe trommeln ausschliesslich Spitzentambouren. Wer mitmachen will, muss eine harte Aufnahmeprüfung absolvieren und diese auch bestehen. Dabei zieht der Anwärter einen Zettel und muss den darauf geschriebenen Marsch vor dem Ältestenrat «ruesse». Aber nicht nur das. Ihnen wird auch noch vorgeschrieben, welchen Vers sie spezifisch trommeln müssen. Zu den auserwählten Mitgliedern gehören Schweizer Meister, Trommelkönige, Militär-Tambouren und Instruktoren.

Geprobt wird als Gruppe nur zwei Mal im Jahr

Seit 2001 ist die Trommelgruppe schon gemeinsam an der Basler Fasnacht unterwegs. Ihr 20-jähriges Bestehen feiern sie an dieser Fasnacht verspätet nach. Ursprünglich waren die Chriesibuebe nur als Zyschtigsgruppe unterwegs, ein grosser Teil der 44 Mitglieder steht aber auch am Montag und am Mittwoch gemeinsam ein.

Marc Hutter. Kenneth Nars

Der mehrfach ausgezeichnete Walliser Tambour Marc Hutter ist seit 2010 mit dabei. Über einen Bekannten kam er damals zu den Chriesibuebe. Im Gegensatz zu anderen Cliquen treffen sie sich nicht wöchentlich, sondern nur zwei Mal im Jahr – ein Mal auf dem Böggli und ein Mal auf der Trommel.

«Da wir aus der ganzen Schweiz kommen, wäre logistisch mehr gar nicht möglich. Die 15 Märsche, die wir im Repertoire haben, muss jeder für sich üben», sagt Hutter, der als Trommelbauer bei der Schlebach AG in Basel arbeitet. «Hinzu kommt, dass die meisten von uns auch noch in anderen Vereinen trommeln.»

Im Zentrum steht das Handwerk

Um 15.30 Uhr montieren die Chriesibuebe ihre charakteristischen Larven, nehmen die Trommelschlägel in die Hand und stehen vor dem Löwenzorn ein. Sie laufen hinter den Steckenlaternen in Kirschenform nach und trommeln die Pfeifer Retraite den Gemsberg hoch.

D’Chriesibuebe beim Gässle am Fasnachmittwoch in Basel. Aimee Baumgartner

Der laute Klang ihrer Trommeln hallt durch die Gassen. Der Heuberg und später der Nadelberg gehören zwischenzeitlich ihnen allein. Die Spitzentambouren fallen auf, die Menschen am Strassenrand machen grosse Augen und hören aufmerksam zu.

19 Märsche stehen heute auf dem Programm. Auf der Gass sind die Chriesibuebe noch bis zum Endstreich, sagt der 38-jährige Marc Hutter beim ersten Halt beim Hotel Les Trois Rois. Die Vorfreude auf die Fasnacht sei nach der langen Pause gross gewesen. «Uns verbindet das Trommeln. Bei anderen ist das gemeinsame Musizieren oft nur Mittel zum Zweck, um Zeit miteinander zu verbringen und an der Fasnacht von Halt zu Halt zu gehen», erklärt der Chriesibueb. «Wir haben einen anderen Zugang zum Thema, weil die meisten auch nicht mit der Basler Fasnacht aufgewachsen sind. Im Zentrum stehen für uns das Handwerk und die Leidenschaft für das Instrument.»