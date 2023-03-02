Basler Fasnacht Ein strenger «Ändstraich» hinterlässt seine Spuren Das Ende der diesjährigen Basler Fasnacht war in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Nach drei Jahren Sonderprogramm zehrten drei volle Tage besonders an der Substanz. Es gab aber weniger Abfall als in den vergangenen Jahren.

Basler Fasnacht 2023: Ein letzter Kuss für wundervolle drei Tage. Bild: Roland Schmid

Nein, der «Ändstraich» ist keine schöne Sache. Er ist das Ende, das instantane Erlöschen jeglicher fasnächtlicher Funken. Ein allerletztes Aufbäumen gewaltiger Trommelwirbel, ein Schlusspfiff sondergleichen – zumindest für die, die bis zum Ende der Fasnacht durchhalten wollen. Um 4 Uhr am Donnerstagmorgen ist offiziell fertig.

Dabei war die Mittwochnacht erst noch ein glanzvolles Schaulaufen aller Vereine und Einzelmasken. Stammcliquen, die ihre jungen Garden in die Mitte nahmen. Alte Garden, die noch einmal mit voller Kraft aus dem allerletzten Loch pfiffen. Guggen, die in vollem Schwung dem Ende entgegenschränzten.

Von der Explosion zur Implosion, zum maximal müden Jubeln

Zufrieden, aber erledigt dem Endstreich entgegen. Bild: Roland Schmid

Der Mittwochabend ist ein Zwitter. Er markiert den Höhepunkt nach drei Tagen «uff dr Gass», wenn nach tagelangem Musizieren die Märsche aus dem Effeff gelingen und der Ansatz am Piccolo «Glas schneiden kann», wie man hier sagt. Er steht aber auch für das Hundeelend, das kurz nach Mitternacht einsetzt. Ja, man spürte die Kilometer zweier Cortèges im Leib, das Auf und Ab in den Bergen und erst recht den eisigen Wind, der seit Montag auf den Plätzen und am Rhein durch Mark und Bein ging.

So stampfte und keuchte diese erste, wieder normale Fasnacht ihrem klassischen Ende entgegen. Der «Ändstraich» ist in allen Belangen die Antithese zum «Morgestraich»: Wenn die Fasnacht am Montag um 4 Uhr beginnt, ist sie eine Explosion, eine grosse Entfaltung aus Klang und Licht. Wenn sie am Donnerstagmorgen um 4 Uhr endet, ist sie eine Implosion, die mit einem maximal müden Jubeln in sich zusammenfällt.

Das Erlöschen begann entsprechend an den Rändern: Die Gassen leerten sich nach Mitternacht beständig. Wer dieses Jahr vernünftig war, packte um zirka 2 Uhr zusammen, verabschiedete sich, wenn es gerade noch einmal am schönsten war, und ging ins Bett. Der Rest blieb.

Viele Beizen schliessen mittlerweile schon etwas früher

Beizenfasnacht – wenn es auch mal ein bisschen ausufern darf. Bild: Roland Schmid

Nach dem intensiven Programm dreier ungewohnt normaler Fasnachtstage war es also eine eher zähe Sache, als die traditionellen Schlussmärsche der einzelnen Cliquen vor den Restaurants zu Ende gingen. Der einzige «Anlass», der am Endstreich stattfindet, ist sowieso das Aufstarten der Putzmaschinen in den Sekunden und Minuten nach 4 Uhr. Dann übernimmt die Stadtreinigung mit lautem Getöse und fräst ihre Schneisen durch Räppliteppiche, zurückgelassene Requisiten und den restlichen Abfall, der die Basler Gassen bedeckt.

Es sind mittlerweile auch nicht mehr viele Beizen, die so früh noch geöffnet haben. Viele schlossen gestern schon um 3 Uhr oder noch früher – was das Überhocken oder den so genannten «Chnillepfuus» unterbindet, also das Wegdriften in den Schlaf vor dem halbleeren Bierglas. Umsatz machen nach dem «Ändstraich» nur noch die Lokale, die sich das Durchmachen auch sonst gewohnt sind. Legendär etwa das «Schiefe Eck» im Kleinbasel. Oder jene Lokale mit Sälen, wo den Stammvereinen in geschlossener Gesellschaft ein gepflegtes Frühstück gereicht wird. Klassische «Fasnachtslyyche» sind daher ein bisschen seltener geworden.

Insgesamt 230 Tonnen Abfall und eine zufriedene Kantonspolizei

«Ewägg mitem Drägg»: Die Stadtreinigung im Einsatz mit Laubbläsern. Bild: Roland Schmid

Nun zu den Zahlen: Die Basler Kantonspolizei vermeldete am «Styff Donnschtig», wie der Tag danach genannt wird, dass die Fasnacht «ruhig und ohne gröbere Zwischenfälle» verlaufen sei. Es wurden rund ein Dutzend Schlägereien oder Tätlichkeiten gemeldet, 32 Kinder an ihre Begleitpersonen vermittelt, 7 Diebstähle und 1 Larve als vermisst gemeldet, 1 Person auf dem Posten ausgenüchtert, 25 Sanitätseinsätze gefahren und – oje! – nach dem Endstreich im Kleinbasel eine brennende Fasnachtslaterne gelöscht. Zudem mussten insgesamt 216 Velos und 3 Autos aus der Innenstadt entfernt werden.

Die Stadtreinigung wiederum räumte während der ganzen Fasnacht insgesamt 230 Tonnen Räppli und Fasnachtsabfall weg. Das sind noch einmal 80 Tonnen mehr, die allein von Mittwoch bis Donnerstag hinzukamen. Die Menge bewegte sich laut Mitteilung leicht unter dem vor der Pandemie üblichen Umfang einer Fasnacht mit trockenem Wetter – eine erfreuliche Tatsache. Insgesamt standen rund 280 Mitarbeitende der Stadtreinigung im Einsatz. Und es sei an dieser Stelle noch einmal erwähnt: Ihnen gebührt auch als offizieller Teil des «Ändstraichs» der Dank der Öffentlichkeit, dass die Stadt bereits seit 8 Uhr morgens wieder normal befahrbar und weitgehend sauber war.