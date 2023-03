Basler Fasnacht Fasnachtsdangg 2023 Das Fasnachts-Comité bedankt sich traditionell mit ihrem Fasnachtsvers für die diesjährige Fasnacht.

Basler Fasnacht, Morgestraich Bild: Roland Schmid

S Bebbihärz wird windlewaich.

Ändlig wider Morgestraich!!!!

Mit Cortège, Zyschdig, Gässle znacht

Alles, was ys glügglig macht!

Lang hämmer alli miesse warte

Bis mer hänn dörfe duurestarte

Bängg, Zügli, Gugge

Hänn dütlig zaigt, was ys duet drugge!

Für Pointe, Witz und s Persifliere

Darf me drum alle gratuliere!

Dr Dangg gilt allne guete Gaischter

De Fasnachts-Service-Public-Laischter:

D Drämmler, d Schugger, d Füürwehrmanne

Alli dien ihr zämmespanne

Die guete Gaischter mit de Bääse

Wo s letschte Räppli zämmelääse.

D Saniteet, d Allmändverwaltig

Au s Baudep hilft ys wider gwaltig

Ass d Frau Fasnacht fröhlig lacht.

Und nit emoll dr Petrus bacht:

Dä hebbt, was Meteo verspricht

Und macht sy Laade drey Daag dicht!

Wie jeedes Johr am Donnschtigmorge

Wämmer jetz alles schön versorge

Und freuen ys, s näggscht Johr im Hornig

Isch z Basel wider rächti Orni



S Fasnachts-Comité