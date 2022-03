Basler Fasnacht «Ich habe richtige Bauchkrämpfe vor lauter Aufregung»: So erlebte die elfjährige Tamina ihren ersten Morgenstreich als Aktive Die Basler Fasnacht kannte Tamina bislang nur aus Erzählungen. Sie selbst hat noch keine miterlebt. Ihr erster Morgenstreich war gefüllt mit Nervosität, Angst und Freude.

Tamina (11) ist Vorträblerin bei der CCB Jungen Garde. Roland Schmid

Die heute Elfjährige konnte sich deshalb auch nicht vorstellen, was sie an ihrer ersten Fasnacht im Kostüm erwartet. Bei der Jungen Garde des Central Club Basel, kurz CCB, läuft sie zum ersten Mal im Vortrab mit.

Erst durch ihre Pflegefamilie ist sie erstmals mit der Fasnacht in Kontakt gekommen. Ihre Pflegemutter ist selbst Vorträblerin im Stammverein des CCB, ihr Pflegevater ist Tambour. «Von ihnen habe ich alles über die ‹drey scheenschte Dääg› gelernt und dann gemerkt, dass ich auch Teil davon sein möchte», sagt sie vor dem Morgenstreich.

Bei der Besammlung am Rümelinsplatz am Montagmorgen um 3.30 Uhr ist die sonst sehr quirlige Tamina verhalten ruhig. Sie begrüsst die anderen Kinder und bestaunt die drei CCB-Laternen. «Ich durfte sogar beim Bespannen der Stamm-Laterne mithelfen», erzählt sie voller Stolz.

Die Laterne des CCB Stammvereins. Roland Schmid

«Ich male auch sehr gerne – und gut. Meine Larve für den Fasnachtsmontag und -mittwoch durfte ich auch selbst gestalten». sagt die Elfjährige. Sie sei dann als Waggis unterwegs. Am Morgenstreich ist Tamina eine Art Hemmliglunggi im Pyjama. Ihre Larve samt Kopflaterne liegt auf der Laterne der Jungen Garde bis zum Einstehen bereit.

Das frühe Aufstehen sei ihr überraschend leicht gefallen. Immerhin vier Stunden konnte sie schlafen – und das trotz der Nervosität. «Ich habe richtige Bauchkrämpfe vor lauter Aufregung», erzählt sie. «Und auch die Dunkelheit macht mir irgendwie Angst. Ich weiss ja nicht, wie dunkel es in der Stadt wirklich wird.»

Es war das reinste Gefühlschaos für die junge Fasnächtlerin

Dann gilt es ernst. «Yystoo!», ruft der Zugchef. Tamina schnappt sich ihre Larve und reiht sich ein, zusammen mit dem Stamm und der Alten Garde bringen die CCB einen ordentlichen Zug auf die Strasse. Pünktlich um 4 Uhr geht das Licht aus und sämtliche Tambourmajore in der Stadt sagen den Morgestraich an.

Die junge Fasnächtlerin und ihre Clique laufen über den Rümelinsplatz und durch das Gerbergässlein. Das Licht der Laternen und Ladäärnli begleitet die Aktiven und die vielen Zuschauenden durch die kalte Nacht. Nach einem zwischenzeitlichen Stau in der Gerbergasse überquert der CCB den Barfüsserplatz, biegt via Streitgasse in die Freie Strasse ein und macht dann den ersten Halt in der Weissen Gasse.

Diese 30 Minuten Weg sind gefüllt mit etlichen Eindrücken. Die Klänge der Piccolos und Trommeln, die vielen bunten Laternen und die ungewohnt grosse Menschenmenge. Die Nervosität und die Angst wandelt sich bei der 11-jährigen langsam aber sicher zur puren Freude um. Beim Ausziehen der Larve strahlt sie über beide Ohren. Beim Halt sagt sie: «Ich dachte, dass alles viel dunkler ist. Ohne die Laternen und Kopflaternen wäre es sicher noch unheimlicher.»

Das Problem mit der Larve: «Gäll, du kennsch mi nit?»

In der rechten Hand hat Tamina ein Madeleine, in der linken einen Fruchtsaft aus dem Quetschbeutel. Verteilt wurden die Snacks von den Zugbegleitern an die Jungen. Wie sie den Morgenstreich findet? «Nice!», sagt sie kurz und knapp und nickt mit dem Kopf. Sie nimmt einen weiteren Biss ihres Madeleines. «Es ist wirklich ein sehr schöner Moment. An diesen Morgenstreich werde ich mich sicher lange erinnern», so Tamina.

An etwas muss sich die junge Baslerin aber noch gewöhnen. Und zwar an eines der grundlegendsten Dinge der Fasnacht: Die Anonymität. «Es ist komisch, dass ich nie weiss, wer gerade neben mit steht. Ich sehe ja die Gesichter unter der Larve nicht.»

Nach drei Stunden als Aktive im Kostüm geht es für die Elfjährige nach Hause, um sich auszuruhen. Am Nachmittag ist sie dann als Waggis unterwegs und kann ihre selbstgemalte Larve präsentieren. Dann sind sie und ihre Junge Garde wesentlich länger auf den Beinen als am Morgenstreich. Schluss ist erst gegen 22.30 Uhr beim CCB Keller auf der Lyss. Tamina macht das keine Sorgen. Sie ist voller Vorfreude auf die kommenden Fasnachtstage. Aber für sie ist auch klar: «Nächstes Jahr möchte ich sicher mitpfeifen!»