Basler Fasnacht #wennsamvieridunkelwird: Comité-Mitglieder posten Anspielungen auf den Morgenstreich 2022 Auf Instagram und Facebook teilten mehrere Mitglieder des Basler Fasnachts-Comités Bilder von ihren Larven samt «Kopflatärnli». Die Comité-Obfrau weiss scheinbar von nichts.

#wennsamvieridunkelwird, #vorfreud, #baslerfasnacht2022. Es kann sich kaum um einen Zufall handeln, dass mehrere Mitglieder des Basler Fasnachts-Comités heute Montag diese Hashtags auf Instagram und Facebook verwenden. Auch wenn sich die dazugehörigen Bilder leicht unterscheiden, ist ein gemeinsamer Nenner erkennbar.

Die Kopflaternen, die beispielsweise auf den Fotos von Stefanie Gloor, Robert Schärz, Roger Birrer und Daniel Hanimann zu sehen sind, dürften in Kombination mit dem Hashtag #wennsamvieridunkelwird eine Anspielung auf den Morgenstreich sein. Noch ist unklar, in welcher Form dieser überhaupt durchgeführt werden kann. Die Basler Regierung wird in der nächsten Wochen über die Fasnacht 2022 informieren. Bis dahin ist auch das Comité zurückhaltend.

Auf die Social-Media-Posts ihrer Mitglieder angesprochen, winkt Comité-Obfrau Pia Inderbitzin ab. Auf Anfrage der bz sagt sie: «Ich weiss von nichts, diese Information ist neu für mich. Nächste Woche entscheidet der Regierungsrat, dann wird kommuniziert. Bis dahin heisst es, noch ein wenig Geduld zu haben.»