Basler Fasnächtler starten Petition für Verschiebung – und rennen offene Türen ein

Am Tag nach der Absage der Basler Fasnacht stehen viele Cliquen, Guggen und Wägeler unter Schock. Am Freitagabend versammelten sich mehrere kleine Gruppen an bekannten Fasnachtsorten zur kollektiven Trauerbewältigung. Derweil macht eine Petition die Runde, welche ein Verschiebedatum für die Fasnacht fordert. Die Petition: «Basler Fasnacht 2020 verschieben» verzeichnet minütlich mehr Zulauf. Am Samstagmorgen hatten bereits über 4000 Personen online unterschrieben.

Beim Comité, aber auch bei der Regierung rennen sie damit offene Türen ein. Die Behörden hatten bereits signalisiert, einer Alternative Hand bieten zu wollen – sollte dies möglich sein. Etwas Hoffnung bietet der dritte Bummelsonntag. Von der aktuellen Aufhebung der Fasnachtszeit aufgrund des Corona-Virus wäre er Stand jetzt nicht betroffen.