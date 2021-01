Basler FDP vor dem Umbruch: Präsident Luca Urgese und seine Vize Nadine Gautschi treten zurück

Herr Urgese, wie frustriert sind Sie?

Luca Urgese: Selbstverständlich ist eine gewisse Frustration und Enttäuschung da. Ich bin davon überzeugt, dass wir in den vergangenen Jahren viel geleistet und erreicht haben, aber am Ende des Tages wird man in der Politik an Wahlergebnissen gemessen. Und da befindet sich die FDP Basel-Stadt, das muss man ganz offen sagen, an einem historischen Tiefpunkt. Das kann und will ich nicht schönreden.

Sie haben das Präsidium übernommen, als 2015 der Nationalratssitz der FDP an die LDP verloren ging. Mittlerweile hat die Basler FDP auch keinen Regierungsrat mehr und im Parlament ist sie die schwächste Fraktion.

Ich habe die Partei in der Tat bereits in einer sehr schwierigen Situation übernommen. Von Beginn weg habe ich mit meinem Team viel Zeit investiert, um die Partei neu aufzustellen. Natürlich ist deshalb die Enttäuschung da, dass es uns noch nicht gelungen ist, die Früchte dieser Arbeit zu ernten, sondern dass wir noch weitere Rückschläge entgegen nehmen mussten.