Basler Flughafen 5 Millionen Franken: So viel kostet die Personenkontrolle am Euroairport Bisher kam der Bund für die Kosten der Personenkontrolle am Basler Flughafen auf. Das soll sich nun ändern, findet die Eidgenössische Finanzkontrolle.

Die Personenkontrolle am Euroairport: Für Touristinnen und Touristen sowie für Heimkehrende eine notwendige Zwischenstation. Kenneth Nars

Die Ausweiskontrolle am Flughafen sind für Reisende Routine. In Basel und Genf sind es die Angestellten des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit, die einen Blick auf Pass oder ID werfen. Das heisst: Der Bund zahlt die Beamtinnen und Beamten.

Das soll sich nun ändern, wie «SRF» berichtet. In einem neuen Bericht kommt die Eidgenössische Finanzkontrolle zum Schluss, Basel und Genf sollen die Kosten künftig selbst tragen. Denn etwa in Zürich beteiligt sich der Bund nicht finanziell.

Bund sucht Gespräch mit Regierungen

Laut der Finanzkontrolle belaufen sich die Kosten in Basel auf jährlich rund 5 Millionen Franken. Zum Vergleich: In Genf sind es zwischen 17 und 22 Millionen Franken, so «SRF».

In einem nächsten Schritt wird der Bund Gespräche mit den betroffenen Regierungen einleiten. Danach sollen neue Leistungsvereinbarungen getroffen werden.