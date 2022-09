Basler Gastronomie Von jungen Gastronomen geführt: «Kuni & Gunde» eröffnet an der Schneidergasse Im Oktober eröffnet das Lokal Kuni & Gunde in der Remise des Basler Stadthauses. Zwei junge Gastronomen nehmen sich dem neuen Projekt an und präsentieren ein einfaches Angebot im Herzen der Stadt.

Die jungen Gastronomen Tim Peters und Tobias Mingramm. zvg

Das benachbarte Gebäude des Basler Stadthauses diente früher als Kutschenremise. In den vergangnen zwölf Monaten wurde die Remise im Auftrag der Bürgergemeinde der Stadt Basel umfassend saniert und farblich wieder ans Stadthaus angepasst.

Wie die Bürgergemeinde am Dienstag mitteilte, wird im Oktober nun das Lokal Kuni & Gunde in die Remise einziehen. Das Lokal hat sich beim Namen von der Stifterin des Basler Münsters inspirieren lassen und wird von den jungen Gastronomen Tim Peters und Tobias Mingramm geführt werden.

Ein Ort zum Wohlfühlen

An der Schneidergasse wollen die beiden einen Ort schaffen, an dem «sich alle Menschen wohlfühlen und der zum Sein und Geniessen einlädt». Im Zentrum des kulinarischen Angebots werden belegte Brote stehen. Das dafür verwendete Brot wurde bei «Löwebrot» in der Aktienmühle entwickelt. Ergänzend wird es Salate und Eintöpfe im Angebot haben. Auch ein Kaffee mit etwas Süssem soll nicht fehlen dürfen. Das gesamte kulinarische Angebot wird ausserdem als Take-away erhältlich sein.

Hier wird das «Kuni & Gunde» bald einziehen. zvg

Die Einrichtung des Lokals haben die künftigen Betreiber zusammen mit dem Innenarchitekturstudio Bravo Ricky entwickelt. Dabei prägt Holz das Bild. Ins Auge stechen wird einem ausserdem die lange Sitzbank vor den Fenstern. Im ersten Stock wird die Dachterrasse eröffnet werden und auch das Totengässlein wird mit einer Aussenbestuhlung belebt.