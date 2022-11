Basler Gastronomie Zusätzlich zur Amber-Bar: Grenzwert GmbH übernimmt das Restaurant in der Kaserne Seit diesem Jahr führt die Grenzwert GmbH die Bar auf dem Turm des Kasernenhauptbaus. Nun hat sie vom Kanton zudem den Zuschlag für die Führung des Restaurants erhalten. Die Zwischennutzung in der Ochsengasse wird geschlossen.

Die Amber-Bar auf dem Dach der Kaserne. Roland Schmid

Nach dem verheerenden Brand in der Rheingasse im Sommer 2019 hatte das «Grenzwert» kurz darauf einen neuen Ort gefunden. Seitdem befindet sich die Bar in der Ochsengasse in einer befristeten Zwischennutzung. Die Liegenschaft an der Ochsengasse 14 ist Teil des Immobilienportfolios des Kantons. Seit diesem Jahr betreibt die Grenzwert GmbH zudem die Amber-Bar auf dem Turm des Hauptbaus.

Nun kommt es zu einer Änderung. Wie der Kanton Basel-Stadt am Donnerstagvormittag mitteilt, übernimmt die Grenzwert GmbH neu auch das Restaurant im Kasernenhauptbau. Die Zwischennutzung an der Ochsengasse wird somit aufgelöst.

«Grenzwert» schaffe Identifikation

Mit der Grenzwert GmbH erhalte der Kanton «eine verlässliche und insbesondere in Entwicklungsprozessen erfahrene und erfolgreiche Partnerin», begründet die zuständige regierungsrätliche Delegation den Entscheid. Die Grenzwert GmbH sei bekannt dafür, dass sie «Identifikation schaffen kann, die auch gestalterisch überzeugt».

Die Planung des Innenausbaus der Kaserne habe die dafür eingesetzte Projektorganisation zusammen mit der Grenzwert GmbH bereits gestartet, schreibt der Kanton weiter. Der Antrag für die benötigte Finanzierung werde dem Grossen Rat nach Abschluss der Planung zur Genehmigung vorgelegt.