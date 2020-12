Basler Gerichte sind der Meinung, für sie gälten die Covid-Verordnungen nicht

Dieser Tage findet in den Räumen des Basler Strafgerichts ein grosser Prozess statt. Fünf Beschuldigte müssen sich wegen einer Auseinandersetzung im Basler Nachtleben verantworten. Jeder von ihnen hat einen Verteidiger oder eine Verteidigerin, dazu kommen Staatsanwaltschaft, Weibel, Gerichtsschreiber, Zeugen und nicht zuletzt das Fünfergericht.

An manchen Tagen der seit über einer Woche dauernden Verhandlung waren bis zu 19 Personen gleichzeitig im Raum. Ist das noch coronakonform? In Basel-Stadt gilt schliesslich ein Versammlungsverbot von mehr als 15 Personen an Veranstaltungen, noch weniger sind es an privaten Anlässen.

Eine Gerichtsverhandlung sei weder noch, argumentieren die Richter selbst. «Gerichtsverhandlungen finden nicht im öffentlichen bzw. frei zugänglichen Raum statt und es kommt auch nicht zu spontanen, unkontrollierten Treffen», schreibt der Medienverantwortliche des Basler Strafgerichts auf Anfrage. Allerdings sei eine Gerichtsverhandlung auch keine private Veranstaltung.