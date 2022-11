Basler Geschichte Die bz-Serie «Die Farben dieser Stadt» ist nun in Buchform erhältlich Die Lebensgeschichte des fiktiven Protagonisten Max Streuli gibt einen Einblick in das Leben in Basel in den vergangenen hundert Jahren. Das Buch zur Serie ist ab heute im Verkauf.

«Die Farben dieser Stadt» macht die jüngste Geschichte der Stadt Basel erlebbar – ein Beispiel dafür ist diese Illustration zu den 1930er-Jahren . Raphael Gschwind

Es war eine kühne Idee: Die Geschichte der Stadt Basel der vergangenen hundert Jahre anhand einer fiktiven Biografie zu erzählen. Würde dieser Aufwand gerade für eine Tageszeitung machbar sein?

bz-Redaktor Jonas Hoskyn blieb hartnäckig und verfolgte seine Vision über längere Zeit. Mit Tobias Ehrenbold fand er einen renommierten Historiker, der bereit war, sich dieser Herausforderung anzunehmen. Anhand des Lebens von Max Streuli und unterteilt in Abschnitte von zehn Jahrzehnten erzählt Ehrenbold eine kleine grosse Geschichte.

Max Streuli, Jahrgang 1921, wächst in ärmlichen Verhältnissen in Kleinhüningen auf, erlebt die grossen historischen Ereignisse der Stadt, des Landes und der Welt aus der Perspektive des Basler Jungen, Jugendlichen und Erwachsenen. Krieg, Kultur und Hochkonjunktur, alles spürt er am eigenen Leib, er fiebert mit dem FCB mit und stellt als Senior fest, wie rebellisch die Basler Jugend geworden ist.

Ausgezeichnet am Swiss Press Award

«Die Farben dieser Stadt» schreibt die Basler Geschichte nicht neu. Aber in ihr wird eine neue Geschichte der Geschichte erzählt. Illustriert wurde das Leben von Max Streuli ebenso liebevoll wie kongenial vom Basler Zeichner Raphael Gschwind. Ab heute gibt es die Serie in Buchform. Sie wurde am letzten Swiss Press Award ausgezeichnet.