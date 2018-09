Leidige Trennung

Damit tritt eine alte Geschichte zutage, die bereits kurz nach dem unschönen Abschied Bernasconis von ihrer damaligen Partei herumgeisterte: Die Grünliberalen machen finanzielle Forderungen geltend. Kein Wunder: 2500 Franken zahlte Bernasconi früher jährlich an die GLP, eine sogenannte Mandatsabgabe für ihren Lohn in der Kommission. Für Bernasconi ist es ein Zehntel des Grossrats-Einkommens. Und für eine kleine Partei wie die GLP ist das viel Geld: Mandatsabgaben sind eine wichtige Einkommensquelle. Das musste sogar Bernasconi anerkennen. Im Interview mit der bz sagte sie zu ihrem Abgang: «Mein Übertritt zur FDP ist letztendlich egoistisch. Aber die Arbeit in den Kommissionen ist mein Antrieb.»

Die GLP bindet deshalb ihre Grossratskandidaten vertraglich an solche Mandatsabgaben. Parteimitglieder nennen diesen Vertrag: «Lückenlos.» Die Partei stellt sich auf den Standpunkt, Martina Bernasconis Geld stehe ihr für die gesamte Legislatur zu, auch wenn die Philosophin aktuell die FDP vertritt. Immerhin war es die GLP, die ihr zur Wahl in den Grossen Rat verholfen hat. Das bestätigen mehrere unabhängige Quellen gegenüber der bz. Eine offizielle Bestätigung geben will GLP-Parteipräsidentin Katja Christ nicht, sagt aber: «Das Thema ist noch nicht vom Tisch.»

«Kein Kommentar»

Auch Bernasconi ist die Anfrage der bz unangenehm. «Kein Kommentar», sagt sie. Den erwähnten Tweet habe sie bereits eine halbe Stunde nach der Veröffentlichung gelöscht. «Bei Snapchat werden Beiträge auch nach ihrer Veröffentlichung wieder gelöscht, ich mache das oft so», erklärt Bernasconi ihre Haltung, die sie als kalkuliert beschreibt.

Nicht einmal die Adressaten hatten davon Notiz genommen. Direkt auf bestehende Forderungen zu Mandatsabgaben angesprochen, sagt Martina Bernasconi: «Bis Ende Januar 2017 gehörte ich der GLP-Fraktion an und überwies sämtliche Mandatsabgaben.» Diese Aussage bestreitet Christ nicht. Ganz sicher nicht handelt es sich um Rückforderungen von Wahlkampfgeldern. Auch das stand mal im Raum, hat Christ aber inzwischen als Abschreiber verbucht.

Ohnehin sind beide Seiten um ein gutes Verhältnis in der Öffentlichkeit bemüht, betonen, wie gut die Zusammenarbeit im Parlament laufe. Der Hintergrund ist klar: Politisch sind die Wasser genügend unruhig, da braucht es kein Gstürm um persönliche Differenzen.