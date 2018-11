Ein deutliches Zeichen sei wichtiger denn je. Davon ist Stephan Luethi-Brüderlin überzeugt. Der SP-Grossrat verweist auf mehrere Vandalenakte, die erst vor kurzem auf eine jüdische Metzgerei in Basel verübt worden sind. Vermutet wird ein rassistischer oder antisemitischer Hintergrund. «Das zeigt, dass solches Gedankengut nach wie vor vorhanden ist», sagt Luethi.

Dem SP-Politiker und seinen Mitstreitern geht es in erster Linie um ein Symbol. So fragt er die Basler Regierung an, zu prüfen, Anne Frank als bekanntes Symbol für die Geschichte der jüdischen Bevölkerung im 20. Jahrhundert mit der Benennung einer Strasse oder eines Platzes auszuzeichnen. Unterstützt wird Luethi dabei von 32 Grossratsmitgliedern – von links bis rechts.