Als Peter Spinnler am Nachmittag des 27. Juli im mit Blaulicht über die Johanniterbrücke fuhr, war ihm gleich klar: Das wird kein normaler Einsatz. Pechschwarz kündigte die Rauchsäule im Hafen den bevorstehenden Grosseinsatz an. Wenige Minuten später machte sich die Basler Berufsfeuerwehr daran, den Brand beim Altholzlager in den Griff zu kriegen. Rund 200 Tonnen mit krebserregendem Teeröl getränkte Eisenbahnschwellen waren in Brand geraten. Die Ermittlungen ergaben später, dass sich das Feuer wohl selbst entzündet hat. Seit 25 Jahren steht Spinnler im Einsatz der Basler Berufsfeuerwehr, «aber so einen Brand habe ich noch nie erlebt.» Noch von unterwegs forderte der Leutnant Verstärkung an. Anfangs stand gerade mal ein Löschzug mit 14 Feuerwehrleuten dem Feuer gegenüber. Das ist das Standardaufgebot der Basler Feuerwehr, vergleichbar etwa mit einem Wohnungsbrand. Zuerst traf das Löschboot zur Unterstützung vom Wasser aus ein. Auch die deutsche Feuerwehr war schnell vor Ort. Die Behörden hatten sie aufgeboten, weil sie dachten, auf der Weiler Seite sei ein Boot in Brand geraten. Auch von der Basler Berufs- und der Milizfeuerwehr traf Verstärkung ein. Im Einsatz stand ausserdem der Rett- und Löschzug der SBB.

Hitze und Gestank In einer solchen Situation sei es wichtig, dass man alle persönlichen Gefühle beiseiteschieben könne, sagt der 51-Jährige. «Man muss rational funktionieren.» Statt an den giftig riechenden Rauch zu denken, müsse der Aufbau der Logistik möglichst rasch und fehlerfrei vonstattengehen. Zuerst werde abgeklärt, ob Personen in Gefahr sind. An zweiter Stelle kommt der Selbstschutz und dann das Löschen. «Wir konnten schnell sicher stellen, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreitet», erinnert sich Spinnler. Abseits des Geschehens bekam man davon nichts mit. «Es kann von aussen schwierig sein, nachzuvollziehen, warum die Feuerwehr schon seit zwei Stunden im Einsatz ist, und es immer noch brennt.»

Mittlerweile war der Brand längst Thema Nummer 1 in der Stadt. Der beissende Geruch der verbrannten Eisenbahnschwellen war kilometerweit wahrzunehmen. Erinnerungen an den Schweizerhalle-Grossbrand von 1986 wurden wach. Auch die Verantwortlichen beim Hafenbrand erwogen, erstmals seit Jahrzehnten wieder den Sirenenalarm auszulösen, entschieden sich aber dagegen. Stattdessen rief die Polizei die Quartierbevölkerung per Lautsprecher dazu auf, sich in die Häuser zu begeben und die Fenster zu schliessen. Nachdem Messungen keine gefährlichen Schadstoffe angezeigt hatten, wurde am späteren Nachmittag Entwarnung gegeben.