Basler Herbstmesse Verrückte Bahnen und neue Stände: Corona und Strommangel stehen der «Herbschtmäss» nicht im Weg Am 29. Oktober läutet das «Mässglöggli». Neue Attraktionen und beliebte Klassiker sollen eine Million Menschen in die Basler Innenstadt locken. Einschränkungen gibt es keine.

Die Basler Herbstmesse kann zum ersten Mal seit 2019 ohne Einschränkungen stattfinden. Kenneth Nars

Nach dem Coronaausfall 2020 und der Zertifikatspflicht 2021 steht in diesem Jahr eine Herbstmesse ohne pandemiebedingte Einschränkungen vor der Tür. Auch die Energiemangellage hat keinen Einfluss auf die Messe. Am Samstag, dem 29. Oktober, geht es los. Die neue Messehalle 1, Attraktionen in der ganzen Innenstadt und eine Sensibilisierung zum Thema Energie prägen die Ausgabe im 551. Messejahr.

Die Eckdaten der Herbstmesse lassen sich sehen: Auf sechs Aussenplätzen und in einer Hallenmesse werden sich verteilt auf zwei Wochen rund eine Million Besucherinnen und Besucher tummeln. 451 Bahnen und Stände laden zum Verweilen ein. «Der Grossteil des Publikums ist regional», sagt Sabine Horvath, Leiterin der Aussenbeziehungen und des Standortmarketings in Basel-Stadt, an der Medienkonferenz.

Neue Attraktionen für jedes Alter

21 Neuheiten präsentiert die Herbstmesse in diesem Jahr. Es kommen grossen Bahnen, Kinderattraktionen und Gastrobetriebe hinzu. «Eine attraktive Balance ist uns sehr wichtig», sagt Manuel Staub, Leiter der Fachstelle Messe und Märkte in Basel-Stadt.

Personen, die den Nervenkitzel suchen, kommen bei den Neuheiten auf dem Kasernenareal besonders auf ihre Kosten. Dort steht dieses Jahr zum ersten Mal der «Lion Tower», ein Freifallturm mit einer Höhe von 85 Metern. Der «Lion Tower» sei noch «fabrikneu», sagt Staub. Erst in diesem Frühling wurde die Attraktion in Betrieb genommen.

Für die noch etwas jüngeren Besucherinnen und Besucher, die ebenfalls einen Freifallturm erleben möchten, gibt es zum ersten Mal den «T-Rex Tower» auf dem Barfüsserplatz. Seine 17 Meter bieten den Kindern einen aufregenden Einstand in die Freifallkultur.

Vielfältiges Essen auf allen Plätzen

Neben den Freifalltürmen, Achterbahnen und vielen weiteren Unterhaltungsmöglichkeiten ist an der Herbstmesse auch für das leibliche Wohl gesorgt. Neu können auf dem Barfüsserplatz sogenannte «Pain Perdu» in verschiedenen Kombinationen gegessen werden. «Pain Perdu» ist französisch für «Fotzelschnitte».

Weitere Neuerungen im Kulinarikangebot, welche Staub vorstellt, sind die «Schoggifrüchte» auf dem Münsterplatz, «JC's Gourmet Hot Dogs» auf dem Messeplatz, die «Grill Wraps» auf der Rosentalanlage und die «Suppen-Tasse» in der Hallenmesse. Letztere verkauft Suppen im Brot. «Solche Konzepte sparen an Verpackung und fördern die Nachhaltigkeit», erläutert Staub weiter.

Die Hallenmesse findet in diesem Jahr zum ersten Mal in der Halle 1 statt. Der Eingang für die neue Messehalle befindet sich an der Isteinerstrasse beim Riehenring. 23 Stände und Bahnen können überdacht besucht werden. Unter anderem die beliebte «Calypso» ist neu im Innenbereich. Halle 3, welche in den letzten Ausgaben benutzt wurde, ist heute ein Busterminal der Basler Verkehrsbetriebe.

Die «Calypso» ist neu in der Messehalle 1. Nicole Nars-Zimmer

Vorfreude ohne Einschränkung

Neben den vielen Neuheiten bleibt noch genug Platz für die «Klassiker» der Herbstmesse. Der «Super-Looping» aus den 80er-Jahren kehrt auf den Barfüsserplatz zurück. Der Antrieb für den Looping erfolgt aus reiner Körperkraft. «Solche Bahnen sind beliebt in Zeiten der Energieknappheit», sagt Manuel Staub. Auf dem Messeplatz werden die Schwindelfreien fündig. Das 80 Meter hohe Kettenkarussell «Around the World XXL» macht auf dem Platz dem Messeturm Konkurrenz.

Nach den Ausfällen in den letzten Jahren sei die Vorfreude riesig auf die bevorstehende Herbstmesse, sagt Sabine Horvath: «Es ist wichtig, dass wir grünes Licht erhalten haben.» Auch wenn es keine Einschränkungen gibt bezüglich Energieknappheit, sei für dieses Thema eine hohe Sensibilität vorhanden. Die Herbstmesse wolle ein Vorbild sein.

Die Schaustellerinnen und Schausteller werden aufgefordert, tagsüber auf die nicht relevanten Lichter und Zusatzgeräte zu verzichten, Leerfahrten zu vermeiden, und Besucherinnen und Besuchern auf Fragen zum Stromverbrauch zu antworten. So soll in knapp zwei Wochen eine Herbstmesse starten, welche den Zeitgeist trifft und Jung und Alt begeistern kann.