Die überraschende Ernennung von BKB-CEO Guy Lachappelle zum neuen Verwaltungsratspräsidenten der Raiffeisen, die die bz am Donnerstag exklusiv publik machte, sorgt bei der Basler Kantonalbank für ein Sesselrücken. Gestern gab die Bank bekannt, dass Simone Westerfeld zur Vorsitzenden der Konzernleitung ad interim ernannt wurde. Die 43-jährige schweizerisch-deutsche Doppelbürgerin war seit Anfang Jahr Lachappelles Stellvertreterin und amtete als Finanzchefin. Westerfeld ist Titularprofessorin für Banking an der Universität St. Gallen.

Durch den Weggang von Lachappelle kommt es zu einem zweiten Wechsel an der Spitze der BKB innerhalb von eineinhalb Jahren. Erst im April 2017 übernahm Adrian Bult das Präsidium des Verwaltungsrates, nachdem die Basler Finanzdirektorin Eva Herzog dort eine grosse Umbesetzung vorgenommen hatte. Im Vergleich zu 2013 als innerhalb eines Jahres in einer Reihe von Skandalen zuerst CEO Hans Rudolf Matter und kurz darauf Verwaltungsratspräsident Andreas Albrecht den Hut nehmen mussten, befindet sich die Bank aber in einer deutlich komfortableren Ausgangslage.

Damals war die Basler Kantonalbank ein Trümmerhaufen. Im Betrugsfall um die Fricktaler Anlagegesellschaft ASE Investment AG hatten sich 170 Millionen Franken in Luft aufgelöst. Zurück blieben 2500 Geschädigte. Die BKB hatte den Grossteil der Vermögen verwaltet. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma hockte der Bank im Nacken, weil sie den Börsenkurs der eigenen Partizipationsscheine in unzulässiger Weise gestützt hatte. Gleichzeitig geriet die Bank immer stärker in die Kritik wegen ihrer Geschäfte in den USA. Während sich andere Schweizer Grossbanken Ende der 2000er-Jahre aus den Staaten zurückzogen, übernahm die Kantonalbank im grossen Stil Schwarzgelder, vermittelt durch Vermögensberater.