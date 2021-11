Basler kulturpreis René Pulfer: Ein Videomacher der ersten Stunde Der Videokünstler René Pulfer erhält am Sonntag den Basler Kunstpreis 2021 – auch für seine langjährige Arbeit als Sammler und Lehrer. Ein Treffen mit dem 72-Jährigen.

BS-Kunstpreisgewinner René Pulfer. Roland Schmid

Seine erste Filmkamera, eine Super 8, hat er sich bei den Eltern ausgeliehen und damit Ausflüge und andere familiäre Anlässe festgehalten. Dann kamen frühe experimentelle Aufnahmen dazu. Noch heute lässt sich René Pulfer von den bewegten Bildern bewegen, auch wenn neuere Techniken den Schmalfilm längst abgelöst haben. Seine Videos wie auch Videoinstallationen werden im In- und Ausland ausgestellt, wie derzeit etwa in einem Museumsneubau von Herzog & de Meuron in Seoul.



Als Künstler, aber auch als Lehrer, Sammler und Vermittler gehört Pulfer zu den Wegbereitern der Schweizer Videokunst seit den 1970er-Jahren. Geboren 1949 in Basel, absolvierte er eine Lehre als Typograf und liess sich als junger Mann vom Kino etwa der «Nouvelle Vague» begeistern. Ab 1980 organisierte er die Videowochen im Riehener Wenkenpark und erste theoretische und praktische Kurse an der Schule für Gestaltung. Hier gründete er die damalige Videoklasse mit und leitete sie bis 2000. An der Hochschule für Gestaltung und Kunst war er bis 2014 für das Institut Kunst verantwortlich. Dabei vermittelte er sein Wissen an eine jüngere Generation und förderte viele heute auch international bekannte Kunstschaffende.

Von den Möglichkeiten des Mediums fasziniert

Pulfer holte zudem eine Reihe von Arbeiten zunächst noch unbekannter Videokünstler und -künstlerinnen wie etwa Bill Viola nach Basel. Als Kurator eher im Hintergrund aktiv war er unter anderem auch für das Videoprogramm der «documenta 8» von 1987 und in internationalen Museen. Neben anderen Pionieren trug er wesentlich dazu bei, dass sich Videokunst in den Sammlungen mit der Zeit als eigenständige Gattung etablieren konnte.

Es gibt ein Porträtfoto, auf dem sich Pulfer einen Filmstreifen aus den Ruinen des ehemaligen Berliner Gestapo-Hauptquartiers vor die Augen hält. Man spürt, wie er von den Möglichkeiten des Mediums fasziniert ist. Für ihn stehe der Inhalt über dem Formalen, wichtig sei ihm das Dokumentarische, auch der Humor, sagt er gegenüber der bz. Seine Arbeit verstehe er als politisch in einem weiteren Sinn: «Wir sollten eine bewusste und disziplinierte Haltung und einen kritischen Umgang gegenüber den Bildern entwickeln.» Dies nicht zuletzt, um mit Verantwortung gegen den «Verlust an Qualität» anzugehen. Ein weiteres Problem: Heute lassen sich viele Videos der Anfangszeit mangels Abspielgeräten gar nicht mehr vorführen.

Frühe Videoszene kritisierte das Fernsehen

Die ersten Arbeiten der jungen Videokunst seien beim Publikum nur mässig angekommen, erinnert sich Pulfer. Denn ein Vorurteil habe dem Medium lange angehaftet: Video sei langweilig. Grund dafür sei die damals übliche 60-minütige Laufzeit der Videobänder, die von den Machern ganz genutzt wurde. Kurzvideos mit Montagen gab es erst später. Dazu kam, dass die frühe Videoszene in erster Linie das Medium Fernsehen kritisierte, dessen Macht über die bewegten Bilder immens schien.

In seinem Umfeld gilt der in Riehen lebende Pulfer als bescheiden und zurückhaltend, aber auch als äusserst kollegial. Nun erhält er den mit 20'000 Franken dotierten Basler Kunstpreis, der nach Miriam Cahn (2013) und Eric Hattan (2016) erst zum dritten Mal verliehen wird. Dass dem Kunstpionier die eigene Person wohl weniger wichtig ist als die Sache, für die er sich engagiert, will er an der Preisverleihung zeigen – mit der Vorführung von exemplarischen Film- und Videobeispielen aus der Geschichte der Medienkunst.