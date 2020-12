Basler Leiter Gesundheitsversorgung wechselt nach Zürich

Mit Indra habe ein sehr erfahrener und bestens vernetzter Kenner des schweizerischen Gesundheitswesens gewonnen werden können, teilte die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich am Donnerstag mit. Das neue kantonale Amt für Gesundheit wird neu die bislang separat aufgestellten Geschäftsfelder Gesundheit und Medizin vereinigen.

Im Basler Gesundheitsdepartement bedauert man Indras Abgang nach neun Jahren Amtstätigkeit. Man habe aber auch Verständnis, dass die neue Herausforderung im Kanton Zürich ihren Reiz habe und wünsche ihm dabei viel Glück, sagte die Sprecherin des Basler Gesundheitsdepartements auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Indra war massgeblich für die Ausarbeitung der gemeinsamen Spitallisten in den beiden Basel zuständig und wird dieses Dossier bis zu seinem Abgang weiter betreuen. Das Projekt sei bereits weit fortgeschritten, so dass man durch den Abgang nicht zurückgeworfen werde, so die Departementssprecherin.