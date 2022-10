Basler Medienanwalt Jascha Schneider-Marfels ist neuer Verwaltungsrat bei Radio Basilisk Der 48-jährige Partner der Anwaltskanzlei Balex AG und früherer «Morgenshow»-Moderator verstärkt den Verwaltungsrat der Radio Basilisk Betriebs AG.

Die Radio Basilisk Betriebs AG verstärkt ihren Verwaltungsrat durch die Zuwahl des Basler Anwalts Jascha Schneider-Marfels. Zvg

Basilisk-Eigentümer Matthias Hagemann will die strategische Entwicklung seines Radios nach eigenen Angaben nachhaltig sicherstellen. Dafür wurde nun der Basler Anwalt Jascha Schneider-Marfels in den Verwaltungsrat der Radio Basilisk Betriebs AG gewählt, heisst es in einer Mitteilung vom Freitagmorgen. «Die Radiobranche befindet sich im Umbruch. Diesen als Unternehmen, welches keinem grossen Medienhaus angehört, zu bestehen, ist anspruchsvoll», wird Hagemann zitiert.

Jascha Schneider-Marfels startete seine Medienkarriere Ende der 90er-Jahre bei Radio Basilisk, wo er auch als Moderator der «Morgenshow» am Mikrofon stand. Heute arbeitet er als Partner der Anwaltskanzlei Balex AG und ist vorwiegend als Firmen- und Familienanwalt tätig. Sein Spezialgebiet ist Medienrecht.

Gleich mehrere Veränderungen bei Radio Basilisk

Vor einer Woche teilte der führende regionale Radiosender in der Region Basel mit, dass es in der Redaktionsleitung einen Wechsel gibt. Stephan Gutknecht folgt auf Benjamin Bruni, der per 1. Mai die Programmleitung von Basilisk übernommen hat. Er löste Jean-Luc Wicki ab, der seither Musikchef ist.