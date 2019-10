Basler Medienphänomen: barfi.ch ist zwar konkurs, fährt aber immer noch Tram

Medien Totgesagte leben länger. Zumindest auf dem Basler Schiennetz: Das Online-Portal barfi.ch von Mediengründer Christian Heeb ist zwar im Internet noch aufgeschaltet, die Firma dahinter aber befindet sich bereits seit einiger Zeit in Konkurs. Ende Juli 2015 lanciert, eröffnete am 6. November 2018 das Basler Zivilgericht den Konkurs über die zahlungsunfähige Barfi AG. Doch selbst knapp ein Jahr danach ist die Werbung für das Portal nach wie vor unterwegs: als Dachwerbung auf den gelben Trams der Baselland Transporte AG (BLT).

Dahinter steckt allerdings kein Kalkül oder laufender Vertrag, wie BLT-Direktor Andreas Büttiker gegenüber der bz sagt. Vielmehr handle es sich um einen «arbeitsökonomischen» Kniff: Die Werbung ziert zurzeit die so genannten Schindler-Fahrzeuge der älteren Generation. Diese sind als Auslaufmodelle nur noch in Spitzenzeiten unterwegs, laut Büttiker also zwischen vier und sieben Stunden pro Tag. Da ein Überkleben der Werbung kostet und die ersatzlose Demontage ästhetisch nicht wirklich attraktiv wirke, habe man den Werbeträger weiterhin verwendet, als Platzhalter quasi. Denn, wie Büttiker auch konstatiert: das Portal sei ja noch mit seinen ganzen Inhalten aufgeschaltet. Es werde einfach nicht mehr aktualisiert.

Die BLT werde die Anfrage dieser Zeitung aber zum Anlass nehmen, um die Dachwerbung der Schindler-Fahrzeuge nochmals auf Aktualität hin zu prüfen und gegebenenfalls zu ersetzen. Wären hingegen die Standardfahrzeuge des Modells Tango von veralteter Werbung betroffen, würde diese sofort demontiert.

2018 war das Jahr des Basler Mediensterbens

Barfi.ch war nicht das einzige Basler Medium, das 2018 das Zeitliche segnete. Im gleichen Jahr stellte auch die «Tageswoche» den Betrieb ein. Aus den Plänen, mit einem Teil der bestehenden Belegschaft einen neuen Zeitungstitel für die Region zu publizieren, wurde nichts. Die Stiftung für Medienvielfalt, über welche die «Tageswoche» finanziert wurde, entschied sich per Auswahlverfahren, das damals noch namenlose und weitgehend konzeptfreie Projekt «Bajour» der Journalisten Matthias Zehnder und Hansi Voigt zu unterstützen.

Mittlerweile hat bajour.ch eine Internetpräsenz aufgebaut und einige Journalisten eingestellt. Analog zu barfi.ch istauch das Portal tageswoche.ch noch im Internet aufgeschaltet; für letztere wird allerdings keine Werbung auf Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs gemacht. (ans)