Die Basler Regierung geht bei der Umsetzung des neuen Wohnschutz-Artikels in der Kantonsverfassung vorsichtig vor. So schreibt sie zwar von preisgünstigem Wohnraum und dass dieser bei einem Leerwohnungsbestand von 1,5 Prozent im Kanton besonders geschützt werden soll. Aber die Definition von «preisgünstig» ist zurückhaltend. Konkret heisst es: «Der bestehende preisgünstige Wohnraum umfasst grundsätzlich die 50 Prozent günstigeren Wohnungen, gemessen an ihren Nettomietzinsen und differenziert nach Zimmeranzahl.»

Genau dieser Wert lässt den Mieterverband auf die Barrikaden gehen. So sagt dessen Co-Geschäftsleiter und Basta-Grossrat Beat Leuthardt klar: «Die Basler Regierung missachtet den Volkswillen.» Denn dieser Medianwert von 50 Prozent umfasse keinesfalls die Mehrheit der Basler Wohnungen, sondern nur die ganz günstigen. Dabei sieht die Verfassung explizit vor, dass den überwiegenden Bedürfnissen der Wohnbevölkerung des Kantons gerecht zu werden sei. Und dieser Wert erfülle schlicht und einfach nicht das Kriterium von «überwiegend».

Weite Teile der Mieterschaft nicht geschützt

Das heisst: Die Mehrheit der Basler Mieterschaft muss immer noch damit rechnen, dass ihr Wohnraum für teures Geld saniert und der Mietzins erhöht wird. Oder Wohnraum komplett abgerissen und ersetzt wird. Nur die, die in sehr billigen Wohnungen leben, würden besser geschützt. Und das wiederum sei nicht die Mehrheit, so Leuthardt.

Vielmehr seien Bedürfnisse zu berücksichtigen wie beim Fall «Hammer 1», über den die bz am Mittwoch berichtete. Hier leben Menschen in bezahlbarem, aber keineswegs billigen Wohnraum. Und sie sehen sich nach einer Sanierung einer Mietzinserhöhung im Bereich von gleich mehreren hundert Franken ausgesetzt. «Solche Fälle können künftig immer noch sehr regelmässig vorkommen», sagt Leuthardt. Dabei beziehe der Wohnschutz-Artikel genau solche Fälle im Bereich mittlerer Einkommen mit ein. Die gehen in Sachen Wohnschutz jetzt aber leer aus.