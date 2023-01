Basler Onlinemedium Rochade bei «Bajour»: Zwei neue Co-Chefredaktorinnen übernehmen Per 1. April teilen sich die beiden «Bajour»-Redaktorinnen Valerie Zaslawski und Ina Bullwinkel das Amt. Ihre Vorgängerin Andrea Fopp will sich auf das politische Geschehen konzentrieren.

Valerie Zaslawski (l.) und Ina Bullwinkel (r.) folgen auf Andrea Fopp (M). Bild: zvg

Andrea Fopp, die seit der Gründung 2019 bei «Bajour» mit dabei ist, gibt ihr Amt als Chefredaktorin per Ende März ab. Neu übernehmen die beiden «Bajour»-Redaktorinnen Valerie Zaslawski und Ina Bullwinkel. Fopp will sich nach eigenen Angaben «ihre Funktion als Politjournalistin und Kommentatorin des Basler Politgeschehens konzentrieren», heisst es in der Mitteilung von Montag.

Valerie Zaslawski hat Soziologie, Medienwissenschaften sowie Politikwissenschaften studiert und war vor «Bajour» unter anderem bei der NZZ sowie beim Basler Onlinemedium «Onlinereports» tätig. Ina Bullwinkel hat ein Studium in Aussenwirtschaft und Europawissenschaften absolviert und arbeitet seit kurz nach ihrem Umzug aus ihrer Heimat Deutschland nach Basel bei «Bajour».