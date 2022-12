Basler Parlament Grosser Rat spricht 3,4 Millionen Franken für die Intensivpflegestation des Universitätsspitals Die gesprochenen Gelder gelten für die Jahre 2023 und 2024. Mit Blick auf die Pandemie sollen so über Aus- und Weiterbildungsmassnahmen rund 14 zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen werden.

Die Intensivpflegestation des Unispitals Basel soll aufgestockt werden. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung am Mittwoch zusätzliche 3,4 Millionen Franken für die Intensivpflegestation des Universitätsspitals Basel gesprochen. Dies für die Jahre 2023 und 2024. Mit Blick auf die Pandemie sollen so über Aus- und Weiterbildungsmassnahmen rund 14 zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen werden.

Ausserordentliche Finanzierung ist begrenzt

Der Entscheid geht auf einen Beschluss des Bundes während der Pandemie zurück. Danach müssen die Kantone die nötigen Intensivkapazitäten sicherstellen, auch wenn sie dann nicht gebraucht werden.

Die ausserordentliche Finanzierung ist begrenzt, heisst es im Bericht der zuständigen Kommission des Grossen Rates. Die Personalressourcen seien bei Beibehaltung ab 2025 in den Regelbetrieb zu überführen.