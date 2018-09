Die neue Unternehmenssteuerreform des Bundes soll in Basel-Stadt für die Bevölkerung abgefedert werden. Der Grosse Rat hat am Mittwoch die kantonale Umsetzungsvorlage zur Steuervorlage 17 mit entsprechenden Begleitmassnahmen sehr klar gutgeheissen.

Die Zustimmung gelang dank eines Kompromisses, hinter den sich fast alle Parteien stellten. So votierte in der Debatte einzig das Grüne Bündnis mehrheitlich gegen die kantonale Umsetzungsvorlage zur Steuervorlage 17 (SV 17), weil deren linker Flügel die veranschlagten 150 Millionen Mindereinnahmen des Kantons ablehnt.

Ein Rückweisungsantrag des Bündnisses wurde klar verworfen. Auch deren Detailanträge für entsprechende Änderungen einzelner Punkte, blitzten allesamt ab. In der Schlussabstimmung nahm das Parlament die Vorlage mit 77 gegen 8 Stimmen an. Eine Sprecherin der linken Partei Basta!, die dem Grünen Bündnis angehört, stellte ein Referendum in Aussicht.

500 Millionen von Statusgesellschaften

Die baselstädtische Kantonsvorlage zur SV 17 senkt den maximalen Gewinnsteuersatz von 22 auf 13 Prozent - real liegt er in Basel im Schnitt schon heute bei 12,6 Prozent. Zudem soll der ordentliche Kapitalsteuersatz auf ein Promille sinken. Dafür soll die Teilbesteuerung der Dividenden von heute 50 auf 80 Prozent steigen.

Die Senkung der Unternehmenssteuern ist eine Kompensation für bisherige Privilegien für Statusgesellschaften, die der Bund wegen Drucks der EU streichen will - die Firmen sollen nicht abwandern. Heute bringen solche Firmen, darunter Pharmakonzerne, Basel-Stadt knapp 500 Millionen Franken Steuereinnahmen direkt ein und bieten 32'000 Volljobs.

Unter dem Strich entlastet die Kantonsvorlage zur SV 17 Unternehmen und Aktionäre um rund 100 Millionen Franken. Eingerechnet sind dabei rund 70 Millionen, welche die Firmen mit höheren Familienzulagen an die Arbeitnehmer weitergeben sollen. Vorgesehen ist zudem ein Teillastenausgleich unter den Familienausgleichskassen.

150 Millionen Mindereinnahmen

Den Stadtkanton kostet die Vorlage per Saldo rund 150 Millionen Franken im Jahr. Davon gehen 170 Millionen auf die Steuerreform zurück und 80 Millionen auf Begleitmassnahmen für die Bevölkerung; vom Bund sollen derweil 100 Millionen hereinkommen. Die Bevölkerung profitiert im Umfang von insgesamt 150 Millionen von Steuersenkungen sowie höheren Prämienverbilligungen und Kinderzulagen.

Vor der Verabschiedung des Ratschlags hatte die Basler Regierung die Parteien kontaktiert, um eine mehrheitsfähige Vorlage zu erreichen. Auf Bundesebene war die Vorgängervorlage USRIII an der Urne gescheitert. Daher betonte nun auch ein SVP-Sprecher, ohne soziale Aspekte gebe es keine Mehrheit für die Unternehmenssteuerreform.