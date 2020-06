Basler Pendlerfonds unterstützt umweltverträglichen Pendler- und Besucherverkehr

Gemäss einer Medienmitteilung des Bau- und Verkehrsdepartements Basel-Stadt fördert der Fonds mit seinem Beitrag an die Gemeinde Maulburg in Deutschland die Erstellung von Veloboxen am Bahnhof, an welchem die S-Bahn zwischen Basel SBB und Zell im Wiesental (D) hält. Das zweite Projekt, das der Fonds unterstützt, betrifft die Quartierparkplätze, die auf dem Westfeld entstehen.

Am Bahnhof Maulburg (D) sollen die Abstellmöglichkeiten für Velos verbessert werden, heisst es in der Mitteilung. Im Zuge des Umbaus der Bahnhofstrasse werde eine Veloboxenanlage erstellt, die zwölf Plätze fasst. Sechs dieser Plätze sind mit einer Ladeeinrichtung fpr E-Velos ausgestattet. Für dieser Projekt beträgt der Pendlerfondsbeitrag 11'000 Franken.

Auf dem Areal des ehemaligen Felix Platter-Spitals entsteht im Rahmen des Bauprojekts Westfeld eine neue Autoeinstellhalle. Diese soll neben 146 Parkplätzen für die Wohnungen und Läden der neuen Überbauung auch 15 Quartierparkingplätze umfassen. Diese Parkplätze können gemäss Medienmitteilung nur an Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers vermietet werden. Der Pendlerfonds unterstützt dieses Projekt mit 150'000 Franken.