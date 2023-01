Basler Politik Der Grosse Rat will moderner werden: Parlamentsmitglieder sollen künftig aus dem Homeoffice abstimmen können An vier Tagen sollen Grossrätinnen und Grossräte digital an Abstimmungen teilnehmen. Zudem soll die Zahl persönlicher Vorstösse beschränkt werden.

Eine Anwesenpflicht im Grossen Rat soll nicht mehr absolut zwingend sein. Bild: zvg

Das Ratsbüro des Grossen Rats möchte den Parlamentsbetrieb effizienter gestalten und modernisieren. Künftig soll etwa die digitale Teilnahme an Abstimmungen möglich sein, und dies nicht nur in Krisensituationen wie einer Pandemie, sondern auch aus persönlichen Gründen. Dazu gehören der Mutter- und Vaterschaftsurlaub, der Adoptionsurlaub, längere Krankheit und – in Form einer auf vier Sitzungstage beschränkten Kontingentlösung – etwa auch berufsbedingte Abwesenheit.

«Auf diese Weise soll die Vereinbarkeit von parlamentarischer (Miliz-)Arbeit mit den weiteren Herausforderungen persönlicher und beruflicher Natur gestärkt werden», teilt das Ratsbüro mit.

Als effizienzsteigernde Massnahme schlägt das Gremium die Beschränkung der persönlichen Vorstösse vor. Das Ratsbüro habe in dieser Legislatur eine deutliche Zunahme an persönlichen Vorstössen beobachtet und habe festgestellt, dass der Parlamentsbetrieb dadurch stark verlangsamt werde.

Das Ratsbüro beantragt dem Grossen Rat deshalb grossmehrheitlich die Beschränkung persönlicher Vorstösse. Bisher existiert eine solche nur für Interpellationen, nämlich eine pro Sitzung. Künftig soll ein Ratsmitglied pro Sitzung maximal noch zwei Motionen, vier Anzüge und fünf schriftliche Anfragen einreichen können. Die Beschränkung von Vorstössen werde bewusst moderat angesetzt, weil die Parlamentsmitglieder nicht in ihrem Recht beschnitten werden sollen, vielfältige Themen zu lancieren.