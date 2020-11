Basler Polizei verteilt in Fussgängerzonen 124 Ordnungsbussen

Die zehn Kontrollen in den vergangenen 14 Tagen seien am Rheinsprung, am Spalenberg, in der Freien Strasse und in der Steinenvorstadt vorgenommen worden, teilte das Justiz- und Sicherheitsdepartement am Mittwoch mit.

92 Velo- und drei Motorfahrzeuglenkende erhielten wegen Nichtbeachtens des Signals «Fussgängerzone» eine Ordnungsbusse. 20 Velofahrende wurden gebüsst, weil sie das Signal «Einfahrt verboten» ignoriert hatten. Zudem stellte die Polizei acht Ordnungsbussen wegen Nichtbeachtens des Signals «Verbot für Motorwagen» und eine Busse wegen Fahrens ohne Licht aus.

Viele gebüsste Personen hätten vor Ort wenig Einsicht gezeigt, heisst es weiter im Communiqué. Hingegen seien Passanten dankbar für die Kontrollen gewesen.