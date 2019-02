Die Basler Polizei erhält ein neues Erscheinungsbild. In den nächsten Jahren sollen die Uniformen der rund 700 Mitarbeiter der Kantonspolizei schrittweise ersetzt werden. Doch nun zeigt sich: Das ist einfacher gesagt als getan. Als ersten Schritt wollten die Verantwortlichen neue Fleece-Jacken besorgen, insgesamt 1000 Stück. Dafür sind 90'000 Franken eingeplant.

Der Kanton hat aber die entsprechende Ausschreibung abgebrochen: «Keiner der Bewerber konnte den Leistungskatalog erfüllen,» sagt Toprak Yerguz, Sprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartements. Probleme bereitet offenbar der besonders gute Brandschutz, den die Polizeiverantwortlichen als Bedingung aufgestellt haben, oder das definierte Vorlegen einer Referenz bei einer Blaulichtorganisation.

Jacken müssen vier Jahre halten

Deshalb startet das Justiz- und Sicherheitsdepartement die Beschaffung nochmals neu. Als Konsequenz aus dem ersten Versuch wird neu genau vorgegeben, welche spezielle Fleece-Jacke die Basler Polizei anschaffen will. Gesucht wird eine Firma für die Produktion.

Die Jacken werden über das reguläre Budget für Kleidung finanziert. Entsprechend braucht die Polizei dafür im Gegensatz zu Neuanschaffungen wie etwa dem gepanzerten Fahrzeug vor zwei Monaten nicht die Erlaubnis vom Parlament.

Die Ausschreibung sieht vor, zunächst rund 1150 Oberteile anzuschaffen. In den darauf folgenden sieben Jahren sollen jeweils rund 60 weitere hinzukommen. In diese Gesamtzahl eingerechnet sind neue Mitarbeiter und Verschleisserscheinungen durch die tägliche Polizeiarbeit. Nach und nach sollen so in den kommenden Jahren weitere Elemente der Uniform angeschafft werden, bis schliesslich dann die Basler «Schugger» komplett neu eingekleidet sind.