Über 3000 Liter Suppe, ein Dutzend Spitzenköche, Prominente und weniger prominente Helfer und Helferinnen: Das ist das Rezept für den 15. Suppentag der Schweizer Tafel vom 22. November.

Der Suppentag ist aber nicht eine Gassenküche für einen Tag. Es soll Geld für die Schweizer Tafel gesammelt werden, die wiederum Essen an armutsbetroffene verteilt.

In Basel verteilen unterschiedliche Personen aus der Politik, Sport und Kultur Suppe. So zum Beispiel Marco Streller, Beni Huggel, Angela Gallina, Patricia von Falkenstein, Dani von Wattenwyl, Tanja Wegmann oder Susanne Hueber. Die Einnahmen des Verkaufs gegen vollumfänglich an die Schweizer Tafel.

Die Suppe wird zwischen 11.30 und 19 Uhr beim Restaurant Schlüsselzunft (Freie Strasse 25) ausgeschenkt. Die Spendenaktion, die dieses Jahr zum 15. Mal durchgeführt wird, lohnt sich. In den letzten vier Jahren kamen jeweils zwischen 120'000 und 150'000 Franken zusammen.

Den Spendenrekord hält bislang das Jahr 2016: 148'000 Franken konnte die Schweizer Tafel damals sammeln. Dieses Jahr dürfte ebenfalls eine hohe Spendensumme zusammenkommen: Neben den 16 öffentlichen Standorten der Verkaufsaktion kommen neu 20 Hotelrestaurants dazu, die die Einnahmen ihrer Tagessuppe spenden.