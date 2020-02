Ab 12 Uhr informieren die Regierungen beider Basel über die Fasnacht ++ Bundesrat verbietet grosse Veranstaltungen

Der Schutz der Bevölkerung habe für den Bundesrat oberste Priorität. Dies ermögliche dem Bundesrat, in Absprache mit den Kantonen selber Massnahmen anzuordnen, die normalerweise in der Zuständigkeit der Kantone liegen. Für die Fasnacht bedeutet dies, dass Umzüge, Cortèges und Guggenkonzerte nicht stattfinden können.

Der Bundesrat kommuniziert am Freitagmorgen, dass er öffentliche und private Veranstaltungen in der Schweiz, an der sich gleichzeitig mehr als 1000 Personen aufhalten, verbiete. Dieses Veranstaltungsverbot gilt ab sofort bis mindestens bis zum 15. März. Für den Vollzug und die Kontrolle seien die Kantone zuständig. Die entsprechende Verordnung des Bundes ist am Freitagmorgen um 10 Uhr mit dringlicher Publikation in Kraft getreten.