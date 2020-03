Basler Regierung will bereits im Mai über Hafenbecken 3 abstimmen lassen

Formell fällt die Basler Regierung den Entscheid an ihrer Sitzung vom 10. März. Regierungssprecher Marco Greiner meint, auch am 29. November wäre die Hafen-Abstimmung noch möglich. Doch die Vor- kehrungen sind für den frühen Termin getroffen: Das Referendumskomitee muss bis spätestens am 13. März den Text einreichen, der im Abstimmungsbüchlein abgedruckt wird.

Für Christoph Brutschin (SP) wird es die letzte politische Schlacht. Am 17. Mai stimmt die Basler Bevölkerung voraussichtlich über das Referendum gegen den Bau eines dritten Hafenbeckens ab. Will der baselstädtische Wirtschaftsminister als Sieger von der politischen Bühne abtreten, muss er bis dann vor allem seine eigene Partei auf Linie halten.

Das Referendumskomitee, das von der Geschwindigkeit überrascht wurde, ist sich sicher, dass der Mai-Termin seine Chancen massiv schmälert. Zum einen, weil – wie das Beispiel Ozeanium zeigte – das Unbehagen an einem Grossprojekt im Basler Politbiotop erst mit der Zeit wächst. Zum anderen, weil die Befürworter bei einem späteren Abstimmungstermin geschwächt wären; nicht nur Brutschin, der grösste Hafenpromotor in der Basler Regierung, auch Hans-Peter Wessels, der ebenfalls abtretende Parteikollege und Baudirektor, wären dann als mächtige Fürsprecher aus dem Spiel.

Die Fäden der Befürworter laufen traditionell bei der Handelskammer beider Basel zusammen. Präsidentin Elisabeth Schneider-Schneiter ist überzeugt, dass nach der Mehrheit im Parlament auch beim Volk eine Mehrheit für die Hafen-Investition gefunden werden könne. Es handle sich um ein Generationenprojekt, das wichtig sei für die Region, aber auch für die ganze Schweiz. Sie begrüsse eine schnelle Volksabstimmung, damit Planungssicherheit entstehe. Schneider-Schneiter zählt darauf, «dass die SP ihren Wirtschaftsdirektor Christoph Brutschin unterstützt», wie sie auf Anfrage sagt.

Die Genossen sollen auf Hafenkurs bleiben

Bei der Abstimmung im Grossen Rat sind die Genossen stramm den Vorgaben ihrer Regierungsräte Brutschin und Wessels gefolgt. Damit das so bleibt, haben diese ihrer Partei ein straffes Zeitkorsett verordnet. So ist die Parolenfassung für die Delegiertenversammlung am 24. März angesetzt, was den Abweichlern wenig Zeit gibt, sich parteiintern Gehör zu verschaffen.

Die Kommunikationsstrategen der Befürworter wie der Gegner belauern sich derzeit und bereiten diskret ihre Kampagnen vor. Ziel beider Seiten wird es sein, im öffentlichen Diskurs die Deutungshoheit darüber zu gewinnen, was das Triggerargument «Umweltschutz» im konkreten Zusammenhang bedeutet. Die Gegner werden dabei eher am traditionellen Begriff des «Naturschutzes» anknüpfen und diesen als «Nachhaltigkeit» bezeichnen, um das Projekt zu bekämpfen. Schliesslich würden dem geplanten Container-Terminal wertvolle Naturschutzgebiete zum Opfer fallen.

Die Befürworter werden argumentieren, echte «Nachhaltigkeit» erschöpfe sich nicht mit der Diversität von Flora und Fauna, sondern umfasse auch die «Güterumlagerung» auf Schiffe und Schiene. Damit liesse sich eine Brücke zum derzeit kräftigsten Argument des «Klimaschutzes» schlagen. Dies jedoch werden die Gegner wiederum wohl nicht gelten lassen.