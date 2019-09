Der Unternehmer scheute keinen Aufwand, als die Basler Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelte und ihn anklagte. Dass er als Strafverteidiger Anwälte der renommierten Kanzlei Vischer engagierte, bewahrte ihn jedoch nicht vor einer Verurteilung. Kurz von Weihnachten 2014 verurteilte ihn das Basler Strafgerichts wegen Betrugs zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten.

Bereits während der Ermittlungen hatte der Unternehmer Vorschusszahlungen zu leisten. In 26 Tranchen überwies er den Anwälten rund 97 000 Franken. Nach dem Prozess löste er das Mandatsverhältnis frustriert auf. Er erhielt daraufhin eine Abschlussrechnung über weitere 94 000 Franken. Das war er nicht bereit zu zahlen.

Die Kanzlei forderte das Geld ein. Nach unergiebigen Schlichtungsgesprächen bestätigte das angerufene Zivilgericht die Vischer-Forderung in leicht reduzierter Höhe von 91 600 Franken plus mittlerweile aufgelaufene Zinsen. Der Unternehmer legte beim Appellationsgericht Beschwerde ein. Vergeblich. Die zweite Gerichtsinstanz bemerkte, er könne nicht belegen, dass er schon bei den Vorschusszahlungen die verlangten Summen kritisiert habe. Die Rechnungsstellung sei genügend detailliert und es sei auch nicht wie behauptet nachgewiesen, dass die Verteidigung mehrfach die gleiche Arbeit gemacht habe. Zusatzstunden gehen rasch ins Geld, wie dem Urteil zu entnehmen ist: Ein Partner der Kanzlei verrechnet pro Stunde 510 Franken, ein Senior Associate 400 Franken und ein einfacher Associate noch 340 Franken.

Der Eindruck auf einen Aussenstehenden zählt

Der Unternehmer zog weiter vor Bundesgericht, nun mit einem zusätzlichen Argument: Die Beisitzerin im Dreiergremium des Appellationsgerichts ist nicht nur die Tochter eines der Zivilgerichtspräsidenten, sie hat im Jahr zuvor für ihre Dissertation an der Universität Basel auch den Fakultätspreis der Juristischen Fakultät erhalten – und dieser wiederum ist von der Kanzlei Vischer finanziert. Sie sei deshalb befangen und das Urteil des Appellationsgerichts nichtig, argumentiert die neue Anwältin des Unternehmers.

Das Bundesgericht hat nun sein Urteil publiziert und dem Unternehmer Recht gegeben. Die Vater-Tochter-Beziehung sei zwar nicht problematisch; so seien in einigen Kantonen sogar Richter der unteren Instanzen auch Beisitzer in übergeordneten Gerichten. Problematisch sei jedoch der Vischer-Preis: «Aus der Sicht eines Aussenstehenden kann der Eindruck erweckt werden, eine solchermassen ausgezeichnete Absolventin könnte sich gegenüber einem Sponsor irgendwie zu Dank verpflichtet fühlen.»

Die Richterin verwies vergeblich, darauf, der Preis sei ja nicht durch die Kanzlei, sondern durch die Universität Basel verliehen wurde. Der Anschein zählt, meint das Bundesgericht.

Sie argumentierte weiter, es könne ja auch nicht sein, dass sie aufgrund des Anerkennungspreises «auf unbestimmte Zeit oder gar lebenslänglich von Fällen ausgeschlossen» werde, in denen die Kanzlei Vischer «involviert» sei. Dieser Ansicht folgt zwar auch das Bundesgericht. Nur: Es sei keine «unbestimmte Zeit» verstrichen, sondern lediglich ein gutes halbes Jahr zwischen der Preisverleihung und der Zusammensetzung des Spruchkörpers.

Zweite Chance mit unsicheren Aussichten

Nun muss das Appellationsgericht in neuer Zusammensetzung erneut über die Honorarrechnung entscheiden. Ob es ein zweites Mal die Forderungen des Anwaltsbüros gutheisst, ist offen. Vom Bundesgericht gibt es dazu keine Instruktionen, denn in der Sache hat sich die oberste Schweizer Gerichtsinstanz nicht geäussert.