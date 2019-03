Welche Basler zur Urne gehen und welche nicht, darüber gibt es keine detaillierten Daten. Es ist davon auszugehen, dass die Wählerstruktur etwa jener der Stadt Zürich ähnelt. Hier hat die Analyse der Stimmberechtigten eine lange Tradition.

Anhand der eingereichten Einmalstimmrechtsausweise kann überprüft werden, wie hoch die Wahlbeteiligung nach Alter, Geschlecht oder Quartier ist. So haben in Zürich beispielsweise die Kreise 6, 7, 8 und 10 eine hohe Wahlbeteiligung.

Massgebend sind gemäss dem Zürcher Präsidialdepartement das Einkommen und die Altersstruktur. Personen mit höherem Einkommen würden deutlich mehr an die Urne gehen als Personen mit tiefem Lohn. Ebenfalls fleissige Wähler sind die Älteren. Das Quartier mit dem höchsten Durchschnittsalter (Kreis 7) habe deshalb eine sehr hohe Wahlbeteiligung.

Schweizweit ist die Wahlbeteiligung rückläufig. Dass sich Basel-Stadt diesem Trend widersetzt, liegt höchstwahrscheinlich an der Aufwertung der Stadt als Wohnort. Noch in den 1980er-Jahren galt: Wer Geld hat, der kauft sich auf dem Land ein Haus. Vereinfacht hatte das zur Konsequenz: Das Bildungsniveau sank in der Stadt – und so auch die Wahlbeteiligung bei den kantonalen Wahlen. Der Tiefstwert wurde bei den Basler Grossratswahlen 1980 erreicht, als noch 39 Prozent wählen gingen.