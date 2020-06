Basler SP lanciert Volksinitiative für kostenlose Kinderbetreuung

Die Initiative fordert, dass die familienergänzende Kinderbetreuung nicht mehr von den einzelnen Familien zu stemmen ist, sondern zum Service Public gehört und über Steuern finanziert wird, wie die Basler SP mitteilte.

Gemäss Initiativtext sollen die Einwohnergemeinden des Kantons bis zum Eintritt in die erste Primarschulklasse die kostenlose und bedarfsgerechte Kinderbetreuung finanzieren und dafür das familienexterne Angebot in zugelassenen Kindertagestätten, Tagesfamilien, Spielgruppen oder Tagesstrukturen und Mittagstischen sicher stellen.

In keinem Land müssten die Eltern für die familienergänzende Betreuung so viel bezahlen wie in der Schweiz, heisst es in der Mitteilung der SP. Gleichzeitig seien diese Betreuungsangebote für viele Familien unverzichtbar. Mit der im Wahljahr lancierten Initiative fordert die Partei einen «klaren Paradigmenwechsel».

Nötig für das Zustandekommen einer Volksinitiative sind im Stadtkanton 3000 Unterschriften, die innert 18 Monaten nach Publikation im Kantonsblatt zu sammeln sind.