Basler SP-Präsident Pascal Pfister und seine beiden Vizepräsidenten treten zurück

Pascal Pfister, Melanie Nussbaumer und Beda Baumgartner werden bei der Jahres-Delegiertenversammlung vom 19. April 2021 nicht mehr für das Präsidium antreten, teilt die SP Basel-Stadt heute Dienstag mit. Im April 2017 wurden Pascal Pfister, Beda Baumgartner und Kerstin Wenk in das Präsidium der SP Basel-Stadt gewählt. Im Januar 2020 trat Kerstin Wenk als Vizepräsidentin zurück, Melanie Nussbaumer trat ihre Nachfolge an.

Als Grund für den Rücktritt von Pfister, Baumgartner und Nussbaumer werden «neue berufliche Herausforderungen» angegeben. In einer Mail an die Parteimitglieder schrieben sie zudem, «es mache Sinn, wenn in der Leitung der SP BS regelmässig andere Mitglieder Verantwortung übernehmen». So bleibe die Partei in Bewegung und erhalte neue Inputs.

Die Zurücktretenden haben beim Parteivorstand beantragt, eine Nachfolge zu finden. Morgen Mittwoch soll der Vorstand eine Findungskommission für ein neues Präsidium ab dem 19. April 2021 einsetzen.