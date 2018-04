Da hat Hans-Peter Wessels in seiner Basler SP einen Riesenwirbel ausgelöst. Mit einem Gastkommentar in der bz setzte sich der Verkehrsdirektor vergangene Woche vehement für den umstrittenen Gundelitunnel ein, den seine Partei unbedingt verhindern will. Eine entsprechende Motion wird morgen Mittwoch im Grossen Rat debattiert.

Wessels wirft seiner Fraktion vor, dass sie ein Denkverbot verhängen wolle. Die Reaktionen waren geharnischt: In Leserbriefen und Repliken fahren die Genossen nun ihrerseits ihrem Verkehrsdirektor an den Karren. Sie goutieren nicht, dass er sich derart gegen die eigene Partei engagiert.