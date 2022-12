Basler Staatsarchiv Mann verlangte Löschung persönlicher Daten aus dem Archiv – und scheiterte vor Bundesgericht Weil Jugendstaatsanwaltschaft und Psychiatrie seine Akten ans Kantonsarchiv übergaben, ging ein Mann bis vor Bundesgericht. Der Entscheid: Die Aufbewahrung der sensiblen Personendaten ist durch das Archivgesetz gerechtfertigt.

Der Mann verlangte unter anderem, dass ein Patientendossier über seine Behandlung bei den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel herausgegeben oder gesperrt wird. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

Das Bundesgericht bestätigt in einem neuen Urteil, dass die Aufbewahrung persönlicher Daten im Basler Staatsarchiv zwar in die Privatsphäre eingreift, jedoch zulässig ist.

Im konkreten Fall verlangte ein Mann, dass das Archiv seine Strafakten bei der Jugendanwaltschaft wie auch ein Patientendossier über seine Behandlung bei den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel herausgibt oder sperrt. Das Gesuch wurde 2018 von den Basler Behörden abgewiesen.

Kantonsgesetz rechtfertigt Eingriff in Privatsphäre

Später stützte das Kantonsgericht diesen Entscheid. Die Begründung: Die Übergabe der Akten ans Kantonsarchiv greife zwar ins Recht auf informationelle Selbstbestimmung ein, werde jedoch durch das Archivgesetz Basel-Stadt gerechtfertigt. Nun wurde die Beschwerde des Mannes auch vor Bundesgericht abgewiesen.

Die Lausanner Richter halten in ihrem Urteil zwar fest, dass sich in den weitergegebenen Unterlagen «höchstpersönliche und damit besonders schützenswerte Daten» befinden. Ein solch schwerwiegender Eingriff in die Privatsphäre müsse in einem Gesetz vorgesehen sein.

Mit dem kantonalen Archivgesetz bestehe diesbezüglich eine hinreichend klare gesetzliche Grundlage. Letztlich diene der Eingriff einem zulässigen öffentlichen Interesse.