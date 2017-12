Die gemäss Lohngesetz für 2018 relevante Teuerung betrage zwar 1,1 Prozent, teilte die Regierung des Kantons Basel-Stadt am Dienstag mit. Diese positive Teuerung werde jedoch mit der negativen Teuerung verrechnet, die für die Jahre 2011 bis 2016 kumuliert 2,3 Prozent beträgt.

Die Regierung will nun dem Grossen Rat beantragen, auf die weitere Verrechnung der in den letzten Jahren aufgelaufenen Negativteuerung zu verzichten. Damit könnte im Jahr 2019 eine positive Teuerung ausgeglichen werden. Ergibt sich indes wieder eine negative Teuerung, würde mit deren Verrechnung 2019 neu begonnen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.