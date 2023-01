Basler Stadtentwickler «Wie Coca-Cola bewerben und Pepsi trinken»: Kritik an Lukas Otts Wegzug aus Basel Als Stadtentwickler von Basel-Stadt propagiert Lukas Ott das urbane Wohnen und preist die Vorzüge der kurzen Wege. Selber zieht er aber in eine Agglomerationsgemeinde. Darf man das?

«Hat nicht mehr gepasst»: Lukas Ott verlegt seinen Wohnsitz zurück in den Kanton Baselland. Bild: R. Schmid/Archiv

Wohnen ist Privatsache. Geht niemanden etwas an. Bei Lukas Ott ist das anders. Er ist der Basler Stadtentwickler. Es ist eine seiner Aufgaben, Basel als Wohnort zu vermarkten. Selber hat der 57-Jährige aber offenbar andere Vorlieben. Das hat die «Basler Zeitung» am Freitag publik gemacht. Ott zieht nach Oberwil.

Ein Stadtentwickler im Speckgürtel – das wirft Fragen auf. Oder wie es Johannes Barth, Präsident der FDP Basel-Stadt, ausdrückt: «Das ist wie Coca-Cola verkaufen und Pepsi trinken.»

Selber will Lukas Ott keine Stellung beziehen. Die Gründe für seinen Umzug seien «rein privater Natur», sagt er auf Anfrage. Die bisherige Wohnsituation habe für ihn und seine Partnerin «nicht mehr gepasst», zitiert ihn die «BaZ». Die Eigentumswohnung an der Neuweilerstrasse ist verkauft, die Handänderung dem Kantonsblatt vom 17. Dezember zu entnehmen. In Oberwil hat das Paar erneut eine Eigentumswohnung erworben.

Ott im Jahr 2019: «Ich bin jetzt ein Neubader»

Wo Lukas Ott wohnt, interessierte schon früher. Er hat in dieser Frage einen gewissen Wankelmut an den Tag gelegt. «Ich bin jetzt ein Neubader», sagte er 2019 in einem bz-Interview. Er wolle «eingebettet sein im Alltagsleben der Stadt, für die ich tätig bin».

Zwei Jahre zuvor, im August 2017, hatte es anders getönt. Lukas Ott war noch Stadtpräsident von Liestal. Per 1. Dezember 2017 sollte er seine neue Stelle als Kantons- und Stadtentwickler im Stadtkanton antreten. Ein Umzug nach Basel stehe deswegen «nicht wirklich zur Diskussion», hiess es damals noch vom Grünen-Politiker, der in Allschwil aufwuchs.

Es handle sich um einen persönlichen Entscheid, lässt das Basler Präsidialdepartement, verlauten. Den gelte es, als Arbeitgeber zu respektieren: «Eine offizielle Wohnsitzpflicht für Kadermitarbeitende besteht im Kanton Basel-Stadt nicht mehr.»

Korrekt. Doch Ott hat erst kürzlich wieder die Vorzüge des urbanen Lebens angepriesen. Im vergangenen August warb der Soziologe in der «BaZ» für die Stadt der kurzen Wege: «Arbeiten, Wohnen, Einkaufen und Erholung finden unmittelbar vor der Haustür statt.» Das gilt für ihn jetzt nicht mehr.

Wäre es im Fall Riehen oder Bettingen anders?

Der Wegzug Otts sei unsensibel, schreibt Johannes Barth, Präsident der Basler FDP. Eine Person, deren Job es sei, eine attraktive Stadt zu entwickeln, sende «ein komisches Signal aus, wenn sie selber aus der Stadt auszieht».

Ott erhält aber auch Rückendeckung. «Was wäre, wenn Herr Ott nach Riehen oder Bettingen gezügelt wäre?», fragt Patricia von Falkenstein, Präsidentin der Basler LDP. «Wäre das dann auch nicht in Ordnung, weil ebenfalls zu ruhig?»

Auch Benjamin van Vulpen, Co-Präsident der Basler Grünen, stützt seinen Parteikollegen: «Die Grenze zwischen den beiden Basel ist eine politische Grenze. Im Alltag der Menschen spielt sie kaum eine Rolle.»

Ginge es nach Ott, gäbe es die Kantonsgrenze nicht mehr. Er war ein prominenter Fürsprecher der Kantonsfusion. Legte sich 2014 fürs Komitee «Ein Basel» ins Zeug.

In diesem Punkt kann man Ott keinen Wankelmut vorwerfen.