Basler Stadtgärtnerei «erzieht» Bäume zu besserem Wasserhaushalt

Noch immer sorge der ausserordentlich trockene Sommer 2018 für Defizite in der Feuchtigkeit des Bodens, sagte Yvonne Aellen, Leiterin Grünflächenunterhalt bei der Basler Stadtgärtnerei an einem Medientermin vom Dienstag. Und der aktuelle Sommer drohe noch trockener zu werden.

Bis Ende Juli seien lediglich 230 Millimeter Regen gefallen, sagte sie weiter. Es bestehe keine Chance, dass bis Jahresende die Durchschnittsregenmenge von 850 Millimetern erreicht werden könne. Diese sei mit rund 600 Millimetern bereits 2019 und mit 500 Millimetern auch 2018 deutlich unterschritten worden - Extremzustände, die sich laut Aellen zur Normalität entwickeln.

Die Stadtnatur am Leben zu erhalten, fordert die Stadtgärtnerei entsprechend stark. Sie müsse in erster Linie Prioritäten setzen - bei rund 26'000 Stadtbäumen und 250 Hektaren Naturfläche sei dies gar nicht anders möglich, so Aellen. Sie muss weiter individuelle Bewässerungstechniken anwenden und Bäume zur Trockenheits-Resistenz erziehen. Und sie muss die Bevölkerung besonders bei grossen alten Bäumen vor Brandgefahr und vor Astabbrüchen warnen.

Jungbäume haben erste Priorität

Erste Priorität bei der Bewässerung hätten Jungbäume, gefolgt von Blumenrabatten und Rasenflächen in Pärken. Blumenwiesen, Gehölzsäume und extensive Rasen würden hingegen ihrem natürlichen Prozess, also der vorübergehenden oberflächlichen Verdorrung überlassen.

Bei der Bewässerung setzt die Stadtgärtnerei auf einen erzieherischen Effekt. «Wir müssen das Gras und die Jungbäume dazu erziehen, dass sie in die Tiefe wachsen und ihre Wurzeln nicht nur oberflächlich ausbreiten», sagte Meinrad Gunti, Kreisleiter Ost der Abteilung Grünunterhalt.