Basler Stadtreinigung zahlte Beträge an Hausbesitzer doppelt aus

Die Stadtreinigung des Basler Bau- und Verkehrsdepartements hat in 26 Fällen Kostenbeiträge für die Beseitigung von Sprayereien an private Liegenschaftsbesitzende doppelt ausbezahlt. Dies geht aus dem am Freitag veröffentlichen Tätigkeitsbericht 2019 der Basler Finanzkontrolle (FKom) hervor.