Basler Strafgericht Gewalttäter Thomas will keine tickende Zeitbombe mehr sein Weil er seiner damaligen Freundin den Ellenbogen ins Gesicht stiess und deren Ex-Freund später bei einem zufälligen Treffen in einer Basler Bar einen Faustschlag verpasste, muss ein 43-jähriger Mann mit verkorkster Lebensgeschichte ins Gefängnis. Die beiden Opfer trugen langfristige Sehbeeinträchtigungen davon.

«Erschreckendes Gewaltpotenzial»: Ohne äusserlich erkennbaren Grund schlug der 43-jährige Basler im September 2018 auf seine damalige Freundin ein. Symbolbild: Keystone

Bei Thomas Büsser* mündete der über die Jahre angestaute Frust an einem Samstag im September 2018 in Gewalt: Der Abend mit seiner damaligen Freundin und einem Kollegen begann heiter im Basler Club Borderline mit reichlich Alkohol und Lachgas, das dort an der Theke erhältlich war. Die Stimmung schlug um, als das Trio dem Ex-Partner der Freundin begegnete. Nach einem Disput mit der Freundin und einem Gerangel mit deren Ex wurde der Angeklagte aus dem Club geworfen.

Angeklagter drohte dem Opfer, die Hell's Angels vorbeizuschicken

Im Morgengrauen setzte sich der Streit in der Wohnung der Freundin fort. Als sie die Scherben einer eben zu Boden gefallenen Weinflasche aufräumen wollte, versetzte Büsser ihr mit dem Ellenbogen einen Schlag ins Gesicht. Seine Partnerin musste sich mit schweren Gesichtsverletzungen ins Spital begeben.

Einen knappen Monat später traf der damals 40-Jährige spätnachts und im Suff zufällig wieder auf den Ex-Freund seiner Partnerin, und zwar in der Saxophon Bar. Als Letzterer auf die Aussage des Angeklagten, man habe noch was zu klären, nicht reagierte, versetzte ihm dieser einen Faustschlag ins Gesicht. Später drohte er dem Opfer gar damit, er werde die Hell's Angels auf ihn hetzen, wenn er eine Anzeige einreiche, was ihm zusätzlich zur Körperverletzung eine Anklage wegen Nötigung eintrug. Sowohl Partnerin als auch deren Ex-Freund wurden bei den Attacken erheblich verletzt; beide leiden noch heute unter Sehbeeinträchtigungen, die Frau auch unter Kopfschmerzen.

Täter: «Ganz sicher wollte ich keine solchen Schäden anrichten»

Warum die Situation jeweils eskalierte, liess sich vor dem Basler Strafgericht nicht genau rekonstruieren. Der heute 43-Jährige gab vor Gericht an, sich in beiden Fällen nicht erinnern zu können. Es könne aber sein, dass so etwas passiert sei. Auch räumte er ein, eifersüchtig zu sein. «Ganz sicher wollte ich aber keine solchen Schäden anrichten», sagte er und entschuldigte sich mehrfach bei den Opfern.

Der Angeklagte habe völlig rücksichtslos agiert und seine damalige Partnerin einfach verletzt liegen gelassen, sagte Staatsanwältin Lea Lanz. «Die geringe Frustrationstoleranz und das hohe Gewaltpotenzial, das in den unvermittelten Taten zum Ausdruck kommt, ist erschreckend.» Verteidiger Daniel Wagner gab zu bedenken, dass es sich in beiden Fällen nicht um eine Schlagserie, sondern um einen einzigen Schlag gehandelt habe, der leider fatale Folgen hatte. Der Verteidiger betonte:

«Er hat seine damalige Partnerin zuvor nie geschlagen, nachher auch nicht.»

Auch ging der Mann nach dem Gewaltakt mit der Frau ins Spital, kaufte für sie ein und putzte ihre Wohnung, was das Gericht ihm als tätige Reue zugutehielt.

Das Gericht brummte ihm schliesslich wegen Körperverletzung eine Freiheitsstrafe von drei Jahren auf, wovon er ein Jahr im Gefängnis absitzen muss. Hinzu kommen je 4000 Franken Genugtuung an die beiden Opfer sowie Gerichtskosten und Urteilsgebühren. «Beide Delikte wiegen schwer. Die Angriffe kamen aus dem Nichts», sagte Gerichtspräsident Roland Strauss. Gab es bei der Tat selbst kaum entlastende Momente, attestierte das Gericht dem Mann strafmildernd eine «ausserordentlich schwierige Kindheit und Jugend».

Als Kind geschlagen und sexuell missbraucht

Thomas Büsser schilderte in der Personenbefragung vor Gericht unter Tränen, dass seine Geschwister und er vom Vater geschlagen und später vom Stiefvater auch sexuell missbraucht wurden. Er wuchs nach eigenen Angaben auf der Gasse auf, begann mit zwölf zu kiffen. Eine Berufslehre schloss er nie ab, sondern schlug sich als Hilfsarbeiter durch. Heute ist er wegen eines Darmleidens IV-Rentner. Er sagte:

«Ich habe meine Probleme lange verdrängt. Heute kann ich darüber reden.»

Seit wenigen Monaten ist er in Behandlung in einer psychiatrischen Tagesklinik. Der Gerichtspräsident brachte die Möglichkeit ins Spiel, dass der Verurteilte seine Gefängnisstrafe jeweils nachts absitzen und tagsüber weiterhin die Klinik besuchen könnte.

«Auch für die Gesellschaft ist eine gute Lösung wichtig. Ansonsten sind Sie weiter eine tickende Zeitbombe», sagte er zum Angeklagten. Dieser überlegt sich derweil gemeinsam mit seinem Verteidiger, Berufung einzulegen. Dies bringt – neben der Hoffnung auf ein milderes Urteil – auch Zeit. Zeit, die Thomas Büsser für die begonnene Therapie nutzen möchte. Und für seinen 13-jährigen Sohn, der seit wenigen Monaten bei ihm lebt. «Ich will ihm zeigen, dass ich ein guter Vater sein kann», sagte er.